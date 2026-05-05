Horario y dónde ver la Feria de San Isidro 2026: todas las corridas de toros en Las Ventas
La Feria de San Isidro 2026 se celebra a partir de este próximo 8 de mayo
Entradas para la Feria de San Isidro: precio, cómo y dónde comprar tickets para las corridas de toros en Las Ventas
Horario y dónde ver la corrida de toros de El Cid, Javier Cortés y Uceda Leal en Las Ventas de Madrid
A partir de este viernes 8 de mayo, Madrid vuelve a centrar parte de su atención en su plaza de Las Ventas. Empieza la Feria de San Isidro 2026 y, como cada año, eso se nota en el ambiente, y en las ganas de los aficionados según se acercan las primeras corridas. Esta no es una feria cualquiera, y quien sigue el mundo del toro lo sabe bien.
El calendario viene cargado, aunque algo más ajustado que en otras ediciones. En total habrá 26 festejos entre corridas, novilladas y rejones, repartidos a lo largo de varias semanas y con el parón habitual de los lunes, que sirve un poco para coger aire en medio del ritmo que impone la feria. Y hay un detalle que este año marca la diferencia ya que se va a poder ver todo en abierto así que los aficionados que no estén en Madrid, o que no puedan acudir a las ventas podrán seguir las corridas en directo, gratis a través de televisión y también por internet.
Cuándo es la Feria de San Isidro 2026 y a qué hora empiezan los toros
La Feria de San Isidro 2026 se celebrará desde el 8 de mayo hasta el 7 de junio, con una cita adicional fuera de abono el 14 de junio, correspondiente a la tradicional corrida de Beneficencia.
El calendario incluye:
- 21 corridas de toros
- 3 novilladas con picadores
- 2 festejos de rejones
Como suele ser habitual en este evento, los lunes (11, 18 y 25 de mayo, y 1 de junio) será día de descanso, de modo que toreros y aficionados tendrán esa jornada libre y darse un pequeño respiro dentro de un ciclo que al ser largo, implica también mayor exigencia.
Y en cuanto al horario, no hay cambios: todos los festejos comenzarán a las 19:00 horas como en años anteriores.
Dónde ver la Feria de San Isidro 2026 en TV y online
La Feria de San Isidro 2026 se podrá ver en televisión por Telemadrid, siendo la cadena que ofrecerá todas las corridas en directo. Y quienes no estén en la Comunidad de Madrid, existen varias opciones como la web oficial de Telemadrid, con emisión en directo o a través de su aplicación móvil, y también en el dial 157 de Movistar Plus+ y en operadores como Orange TV, R o Telecable. Además, otras televisiones autonómicas como Aragón TV o Castilla-La Mancha Media ofrecerán algunos festejos seleccionados.
Cartel completo de las corridas de San Isidro 2026
El cartel de este año reúne a 58 actuantes: 44 matadores de toros, 5 rejoneadores y 9 novilleros, además de 23 ganaderías que representan distintos encastes. Aunque se echa en falta la presencia de Morante de la Puebla, la lista de toreros destaca por el nivel.
Este es el programa completo día a día:
- Viernes 8 de mayo. Toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso
- Sábado 9 de mayo. Toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo
- Domingo 10 de mayo. Toros de Conde de Mayalde para David Galván, Román y Gonzalo Caballero
- Martes 12 de mayo. Novillos de Montealto para Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano
- Miércoles 13 de mayo. Toros de Partido de Resina para Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo
- Jueves 14 de mayo. Toros de El Parralejo para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda
- Viernes 15 de mayo. Toros de El Torero para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián
- Sábado 16 de mayo. Toros de La Quinta para El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde
- Domingo 17 de mayo. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián
- Martes 19 de mayo. Novillos de Fuente Ymbro para Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte
- Miércoles 20 de mayo. Toros de Saltillo para José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla
- Jueves 21 de mayo. Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado
- Viernes 22 de mayo. Toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo
- Sábado 23 de mayo. Rejones con Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza
- Domingo 24 de mayo. Toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández
- Martes 26 de mayo. Novillos de Conde de Mayalde para Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez
- Miércoles 27 de mayo. Toros de Pedraza de Yeltes para Isaac Fonseca, Molina y Jarocho
- Jueves 28 de mayo. Corrida de la Prensa con toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi
- Viernes 29 de mayo. Toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado
- Sábado 30 de mayo. Rejones con Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens
- Domingo 31 de mayo. Toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña
- Martes 2 de junio. Toros de José Escolar para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar
- Miércoles 3 de junio. Toros de Lagunajanda para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón
- Jueves 4 de junio. Toros de Jandilla para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández
- Viernes 5 de junio. Toros de Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado
- Sábado 6 de junio. Toros de Victorino Martín para Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román
- Domingo 7 de junio. Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías con Borja Jiménez en solitario
- Domingo 14 de junio. Corrida de Beneficencia con Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández.