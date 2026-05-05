Horario y dónde ver la Feria de San Isidro 2026: todas las corridas de toros en Las Ventas

A partir de este viernes 8 de mayo, Madrid vuelve a centrar parte de su atención en su plaza de Las Ventas. Empieza la Feria de San Isidro 2026 y, como cada año, eso se nota en el ambiente, y en las ganas de los aficionados según se acercan las primeras corridas. Esta no es una feria cualquiera, y quien sigue el mundo del toro lo sabe bien.

El calendario viene cargado, aunque algo más ajustado que en otras ediciones. En total habrá 26 festejos entre corridas, novilladas y rejones, repartidos a lo largo de varias semanas y con el parón habitual de los lunes, que sirve un poco para coger aire en medio del ritmo que impone la feria. Y hay un detalle que este año marca la diferencia ya que se va a poder ver todo en abierto así que los aficionados que no estén en Madrid, o que no puedan acudir a las ventas podrán seguir las corridas en directo, gratis a través de televisión y también por internet.

Cuándo es la Feria de San Isidro 2026 y a qué hora empiezan los toros

La Feria de San Isidro 2026 se celebrará desde el 8 de mayo hasta el 7 de junio, con una cita adicional fuera de abono el 14 de junio, correspondiente a la tradicional corrida de Beneficencia.

El calendario incluye:

21 corridas de toros

3 novilladas con picadores

2 festejos de rejones

Como suele ser habitual en este evento, los lunes (11, 18 y 25 de mayo, y 1 de junio) será día de descanso, de modo que toreros y aficionados tendrán esa jornada libre y darse un pequeño respiro dentro de un ciclo que al ser largo, implica también mayor exigencia.

Y en cuanto al horario, no hay cambios: todos los festejos comenzarán a las 19:00 horas como en años anteriores.

Dónde ver la Feria de San Isidro 2026 en TV y online

La Feria de San Isidro 2026 se podrá ver en televisión por Telemadrid, siendo la cadena que ofrecerá todas las corridas en directo. Y quienes no estén en la Comunidad de Madrid, existen varias opciones como la web oficial de Telemadrid, con emisión en directo o a través de su aplicación móvil, y también en el dial 157 de Movistar Plus+ y en operadores como Orange TV, R o Telecable. Además, otras televisiones autonómicas como Aragón TV o Castilla-La Mancha Media ofrecerán algunos festejos seleccionados.

Cartel completo de las corridas de San Isidro 2026

El cartel de este año reúne a 58 actuantes: 44 matadores de toros, 5 rejoneadores y 9 novilleros, además de 23 ganaderías que representan distintos encastes. Aunque se echa en falta la presencia de Morante de la Puebla, la lista de toreros destaca por el nivel.

Este es el programa completo día a día: