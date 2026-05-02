Hoy es 2 de mayo de modo que se celebra el Día de la Comunidad de Madrid y entre los muchos festejos que se dan, la Feria de Toros, previa a la de San Isidro es ahora una de las protagonistas. De este modo, ayer 1 de mayo y mañana 3 de mayor podremos ver novilladas con picadores, pero la gran cita es precisamente hoy sábado con la tradicional Corrida Goyesca, un festejo que se repite cada año y que los aficionados no se quieren perder, pero ¿cuál es el horario y dónde ver la corrida de toros de El Cid, Javier Cortés y Uceda Leal en Las Ventas de Madrid?.

De este modo, y desde primera hora se nota que el de hoy 2 de mayo no es un día cualquiera. Desde primera hora de la tarde el entorno de la plaza de Las Ventas empieza a llenarse, los bares cercanos ganan ambiente y el público se prepara para una tarde que sirve, además, tal y como decimos, como antesala de la Feria de San Isidro. Además el cartel de este año reúne a tres nombres muy ligados a Madrid, por lo que no es una terna improvisada, sino una combinación de experiencia, conocimiento del ruedo venteño y trayectorias que han dejado huella en esta plaza. Todo ello con el añadido de una puesta en escena especial, la propia de la corrida goyesca así que conviene saber a qué hora empieza y en el caso de no poder asistir, dónde se emite.

A qué hora es la corrida de toros de hoy en Las Ventas

La corrida de toros de este 2 de mayo se celebra hoy en la plaza de Las Ventas y comenzará a las 18:30, el horario habitual en estas fechas. A esa hora arrancará el paseíllo para dar paso a una tarde en la que se lidiarán seis toros de la ganadería de El Pilar.

El cartel está compuesto por Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés, tres toreros que conocen bien la exigencia del coso madrileño. Se trata de una corrida goyesca, lo que significa que tanto los matadores como sus cuadrillas vestirán trajes inspirados en el siglo XIX, recreando la estética de los cuadros de Goya y aportando un carácter distinto a la cita.

Dónde ver la corrida de toros en directo hoy

Quienes no puedan acudir a la plaza tienen opción de seguir la corrida en directo desde casa. La retransmisión correrá a cargo de Telemadrid, que ofrecerá el festejo en abierto.

Pero además de verla por televisión, también se puede ver vía streaming desde la web oficial de Telemadrid o su aplicación móvil, con emisión en directo y también contenido a la carta. Otras opciones son ver la cadena autonómica en el dial 157 de Movistar Plus+ fuera de Madrid y también en operadores como Orange TV o Telecable. De esta forma, el festejo podrá seguirse desde prácticamente cualquier punto de España.

Tres toreros con historia en Las Ventas

Más allá del horario y la retransmisión, la corrida de hoy tiene uno de sus grandes atractivos en los protagonistas. Los tres matadores llegan con una relación estrecha con la plaza de Madrid, lo que añade un punto de interés a la tarde.

El Cid, nombre fundamental del toreo de las últimas décadas, desarrolló gran parte de su carrera en Las Ventas. Tomó la alternativa en esta plaza el 23 de abril de 2000 y ha conseguido salir en dos ocasiones por la Puerta Grande, un logro reservado a muy pocos. Uceda Leal, por su parte, es uno de los toreros más vinculados a Madrid. Se doctoró en este mismo coso en 1996 y acumula más de 70 paseíllos en la plaza a lo largo de su trayectoria. Su toreo, clásico y sobrio, siempre ha conectado con el público más exigente.

Completa el cartel Javier Cortés, un torero que también conoce bien la plaza. Tomó la alternativa en 2010 y poco después confirmó en Las Ventas, en una de esas tardes que marcan el inicio de una carrera. Su perfil de entrega y compromiso suele generar expectación cada vez que hace el paseíllo en Madrid.

Una corrida clave antes de San Isidro

La Corrida Goyesca del 2 de mayo no es un festejo más dentro del calendario. Forma parte de la Feria de la Comunidad de Madrid y funciona como un primer termómetro antes del arranque de San Isidro, que comenzará en los próximos días. Por eso, lo que ocurra esta tarde en el ruedo no pasa desapercibido. Aficionados y profesionales toman nota, valoran sensaciones y empiezan a avanzar lo que está por venir en la feria más importante del año.

Así, con el ambiente propio de un festivo, un cartel de experiencia y la singularidad de la estética goyesca, la plaza de Las Ventas vuelve a convertirse hoy en uno de los epicentros de la tauromaquia. Ahora sí, tdo está listo para que esta tarde, como suele ocurrir cada 2 de mayo, sea algo especial.