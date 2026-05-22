El Pleno municipal en Rute (Córdoba) ha aprobado este viernes el nombramiento como hijo adoptivo del municipio al magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano. El nombramiento ha sido aprobado con los votos del Partido Popular y PSOE. Con este honor, el Ayuntamiento reconoce la «brillante trayectoria» del ex presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba. El magistrado es actual director de la Oficina Andaluza Antifraude.

Francisco de Paula Sánchez Zamorano ha sido titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria. En 1986 pasó al Juzgado de Instrucción nº 2 de Córdoba. En 1990 obtuvo plaza como magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba, en la Sección Tercera (penal).

Desde 2005 presidió la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. En octubre de 2014 fue elegido presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba por el Consejo General del Poder Judicial, sustituyendo a Eduardo Baena Ruiz. En 2019 fue reelegido por unanimidad para un segundo mandato al frente de la Audiencia Provincial.

Sánchez Zamorano fue miembro electivo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entre 1995 y 1999, así como presidente de la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial y de la Comisión Provincial de Violencia de Género en Córdoba.

Rute galardona a Sánchez Zambrano

El portavoz del PSOE, Antonio Ruiz, destacó que el reconocimiento del magistrado es «absolutamente merecido». Durante el pleno no solo se reconoció el mérito de Sánchez Zamorano, también se ha abordado la aprobación del nuevo contrato de limpieza viaria y jardinería Los socialistas se han abstenido debido a que «habrían conocido la existencia de este documento poco antes de comenzar la sesión plenaria», tal y como explicó Ruiz.

Desde el PSOE consideran que este documento «no justifica el abandono y suciedad de las calles durante semanas». Por su parte, el Partido Popular ha defendido que el contrato mencionado triplica la inversión municipal en relación a aumentar el refuerzo de la limpieza del municipio cordobés. El equipo de gobierno ha recalcado que este contrato asciende a 4,2 millones de euros más IVA. Esta concesión tiene una duración de cinco años.

Por otro lado, el alcalde ha destacado la aprobación por unanimidad de la Relación de Puestos de Trabajo. Este documento afecta directamente a 100 trabajadores municipales de Rute. Rafael García ha destacado que este acuerdo se ha alcanzado tras dos años de conversaciones con los empleados del consistorio y los representantes sindicales.

Una cuestión a la que el PSOE ha valorado que, a pesar de conocerse el «descontento de muchos trabajadores», se haya conseguido contar con todos ellos para lograr un acuerdo.