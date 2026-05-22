El lugar de España donde sigue siendo invierno: nieve y temperaturas muy bajas en pleno mayo

La nieve y las temperaturas especialmente bajas las estamos viendo en pleno mayo, hay un lugar de España que sigue siendo invierno y es ideal para escapar del calor de estos días. Quizás no tengamos que descubrir la esencia de este tipo de elementos que tenemos en nuestro país, podremos tener de todo, cuando estamos ante una de las estaciones que más personas no pueden soportar. No porque el verano no sea bonito, sino porque las temperaturas actuales se han convertido en una auténtica pesadilla.

Los termómetros no paran de subir y acaban siendo los que nos marcarán de cerca, en unos días en los que realmente pueden ser los que nos afectarán en unos días en los que la estabilidad puede convertirse en un problema. Tenemos por delante algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos darán un verano de esos que deberemos olvidar por completo. Son tiempos de pensar en algunas novedades que llegan a toda velocidad y que pueden convertirse en una auténtica pesadilla para todos. El tiempo puede darnos un pequeño respiro o disponer de un refugio en un punto en el que sigue siendo invierno.

Hay un lugar de España en el que sigue siendo invierno

El invierno puede mantenerse en un punto del país en el que parecerá que la situación se va complicando por momentos. Lo que nos estará esperando en estos días es un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Es hora de apostar claramente por un giro importante de guion que podría acabar siendo como el que nos golpeará de lleno. En unos días en el que el anticiclón puede causar estragos en gran parte del territorio. Lo que podría acabar pasando es una situación que lo cambiará todo.

Estos días en los que podríamos enfrentarnos a un destacado cambio que nos traerá de lleno a un verano de esos extremadamente calurosos, podremos volver a tener un cambio de tendencia importante. Una parte del país seguirá disfrutando de ese ambiente primaveral que quizás echaremos de menos en estas próximas jornadas que nos estarán esperando.

España se prepara para un invierno que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede convertirse en un pequeño refugio ante unas temperaturas que pueden superar todos los récords en estos días.

En pleno mes de mayo llega la nieve y temperaturas muy bajas

Las temperaturas van a descender por momentos en un punto del país que los expertos de la AEMET tienen en el mapa. Una zona en la que la nieve sigue siendo una realidad y que puede acabar de cambiarlo todo. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve con este tiempo que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar como lugar de vacaciones y para pasar un fin de semana de estos extremadamente calurosos.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «A simple vista podría parecer una imagen de enero. Una pista abierta entre dos paredes blancas, maquinaria trabajando y un corte de nieve que deja ver varios metros de acumulación en la parte alta de La Laguna, uno de los sectores más elevados de Sierra Nevada. Sin embargo, la escena se ha producido en plena segunda mitad de mayo, cuando buena parte de España ya mira de reojo al calor de verano. La imagen llama la atención, pero tiene explicación. En alta montaña, la nieve no desaparece al mismo ritmo que en cotas medias o bajas. La altitud, la orientación de las laderas, las temperaturas nocturnas y la acción del viento hacen que algunas zonas puedan conservar espesores importantes incluso cuando el ambiente en los valles ya es mucho más templado.

En sectores como La Laguna, situados en la parte alta de la estación granadina, la nieve acumulada durante los temporales puede quedar compactada durante semanas».

Siguiendo con la misma explicación: «La primavera en montaña no funciona como la primavera en una ciudad. Durante el día, el sol gana fuerza y favorece la fusión del manto nivoso. Pero por la noche, si las temperaturas bajan lo suficiente, la nieve vuelve a endurecerse. Ese ciclo de fusión y rehielo ayuda a compactar el espesor y a mantener cortes tan definidos como el que se observa en las imágenes. También influye la propia orografía de Sierra Nevada. Las zonas altas, las umbrías y los puntos donde la nieve se ha acumulado por el viento pueden conservar un aspecto plenamente invernal mucho después de que el entorno haya empezado a mostrar señales de deshielo. Por eso estas imágenes resultan tan impactantes: no solo muestran nieve, sino la huella de todo un invierno acumulado en altura. En un contexto marcado por temperaturas cada vez más altas en gran parte del país, La Laguna deja una estampa que recuerda que, por encima de cierta cota, la montaña sigue teniendo sus propios tiempos».