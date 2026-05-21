Cancha Solidaria Endesa dona más de 60.000 euros a los cinco proyectos ganadores de la edición 2025/26

Tras cuatro semanas de donaciones abiertas a todo el público, Cancha Solidaria Endesa ha conseguido recaudar 63.743 euros para los cinco proyectos ganadores de la edición 2025/26. Endesa, impulsor principal de la acción respaldada por acb y FEB, ha aportado 47.753€ para las cinco historias que la comunidad eligió en un proceso participativo abierto.

Cuatro de los proyectos han logrado el objetivo base de recaudación, Escuela Inclusiva de Movistar Estudiantes (Madrid), Volem jugar a casa de Lluïsos de Gràcia (Barcelona), Proyecto Ícaro de Fundación Breogán (Lugo) y Floreciendo, de Hoops Outside (Alicante) han llegado o superado los 12.500 euros totales por proyecto, con un máximo de 15.241€ por parte de Floreciendo.

Por su parte, Proyecto Carmen del Club Baloncesto Gran Canaria pese a no haber logrado el objetivo de recaudación marcado, recibirá 8.772 euros.

Cancha Solidaria Endesa impulsa proyectos que tengan el baloncesto como motor del cambio social en su razón de ser, creyendo firmemente en que el deporte y sus valores son una herramienta de transformación positiva.

La iniciativa forma parte del apoyo integral al baloncesto por parte de Endesa, entendiendo el patrocinio desde la perspectiva del propósito; es decir, una manera de trascender lo que sucede en las canchas y aportar valor real añadido a la sociedad.