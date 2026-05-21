Mario Picazo avisa de un episodio de calor extremo: máximas de 35 a 40 grados en buena parte de España

Avisa Mario Picazo de un episodio de calor extremo, con máximas de 35 a 40 grados en buena parte de España. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que van a llegar a toda velocidad y que podrían complicarse por momentos. El tiempo en nuestro país, puede llegar a unas cifras que acabarán marcando una diferencia importante, respecto a unas cifras en las que realmente cada detalle puede acabar siendo clave. Las máximas se situarán en unas cifras realmente sorprendentes para esta época del año.

Este experto no duda en darnos algunos detalles que pueden hacernos poner los pelos de punta en esta época del año en la que todo puede ser posible. Será el momento de empezar a pensar en estos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más y que podrían acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada para aquellos amantes del frío que esperarían que esta temporada el calor se instaure de una forma diferente. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve, con un episodio de calor extremo que activa todas las alarmas.

Avisa Mario Picazo de un episodio de calor extremo

Un episodio de calor extremo está a punto de llegar, será el momento de prepararnos para un aviso que llega de la mano de un experto en el tiempo que nos sitúa en un punto de no retorno. En estos días en los que realmente cada elemento cuenta.

Es momento de empezar a prepararse para una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en gran parte del país, la temperatura aumenta de tal manera que tocará empezar a prepararse para lo peor.

Es hora de empezar a prepararnos para lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a estos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más y que puede acabar siendo el inicio de un fin de semana para el que quizás no estamos del todo preparados.

Este episodio de calor extremo pondrá en jaque a media España y puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente tocará saber qué puede pasar con este aviso de Mario Picazo.

Máximas de 35 a 40 grados en gran parte de España

Tendremos que empezar a pensar en un cambio radical del tiempo que nos trasladará a lo peor de una estación del año en la que todo puede ser posible. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que la inestabilidad será tendencia.

Tal y como explica Mario Picazo en su blog de El Tiempo: «Aunque mayo hasta ahora ha sido un mes más fresco de lo habitual en muchas zonas, esta semana va a ser todo lo contrario. Vamos a notar cómo las temperaturas empiezan a subir progresivamente y para el fin de semana los valores diurnos estarán bien por encima de los promedios para estas fechas. Aparte del subidón de temperaturas que vamos a experimentar, esta semana habrá que contar con precipitaciones asociadas al paso de un frente y a una posible DANA que podría formarse por el norte hacia la recta final de la semana».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «La semana llega algo más estable gracias a la presencia de altas presiones, que no solo ayudarán a despejar los cielos para caldear el aire, también serán parte del motor que transporte aire más cálido desde el norte de África hacia la península ibérica. Mientras, por el noroeste sí se espera la llegada de un frente frío que llegará al litoral de Galicia el martes a primera hora, para luego avanzar hacia el este dejando precipitaciones, aunque ya más aisladas, por otras zonas sobre todo del noroeste peninsular».

Las lluvias podrían hacer acto de presencia: «El ecuador de la semana debería estar más tranquilo en cuanto a precipitaciones, pero luego estaremos pendientes de un embolsamiento de aire frío que entre el viernes y el sábado se iría acercando al norte de la península. De cumplirse ese pronóstico aún lejano, veríamos un considerable aumento de la inestabilidad en las comunidades del Cantábrico y zonas próximas, que luego se extendería hacia el interior peninsular a lo largo del domingo y especialmente en el arranque de la semana siguiente».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas: «Sin duda, la noticia de la semana va a ser el aumento térmico que se espera de cara a la recta final de la semana. Largas horas de insolación y una masa de aire de origen norteafricano van a ser los ingredientes perfectos para que entre el viernes y el sábado las temperaturas aumenten de forma considerable en muchas zonas del país».