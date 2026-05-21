Cielos despejados y vientos fuertes en Andalucía, según AEMET

Cielos mayoritariamente despejados dominarán el conjunto del territorio andaluz el 21 de mayo de 2026. Las temperaturas experimentarán un ascenso notable en la vertiente atlántica, mientras que en el resto de la comunidad se mantendrán relativamente estables. Se prevén vientos flojos variables, aunque se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes en Cádiz, así como un levante fuerte en el Estrecho que podría añadir un toque inquietante a la jornada.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 21 de mayo

Cielo despejado y calor agradables en Sevilla

El día en Sevilla se despierta con un cielo despejado que se va animando a medida que avanza la mañana. Las temperaturas comenzarán suaves, rondando los 19 grados, pero se elevarán rápidamente, alcanzando un máximo de 37 por la tarde. El viento, que soplará con fuerza moderada desde el este a unos 15 km/h, le dará un toque fresco a una jornada principalmente cálida. Con una humedad que se mantendrá en niveles relativamente bajos, el ambiente se sentirá agradable, así que no hay riesgo de lluvia.

Ya por la tarde, el sol nos acariciará hasta la puesta, programada para las 21:30, brindando más de 14 horas de luz. Las temperaturas irán cediendo ante la llegada de la noche, descendiendo hasta los 22 grados, aunque la sensación térmica podría parecer más elevada. Con esta mezcla de calor y suave brisa, es un día perfecto para disfrutar de un paseo por las calles de la ciudad o una cena al aire libre, sin temor a que se tornen las nubes.

Córdoba: nubes amenazantes y viento fuerte

Córdoba despierta con un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en el ambiente. Las nubes grises amenazan con desatar su contenido, mientras el viento sopla con fuerza, trayendo consigo un cambio notable en el tiempo. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 34 grados, el día promete ser dinámico, aunque por la mañana se mantendrán las condiciones tranquilas, dando paso a un panorama más variable conforme avanza la jornada.

A medida que el sol se desplaza en el cielo, la tarde traerá consigo un descenso térmico y ráfagas que pueden alcanzar hasta los 50 km/h, intensificando la sensación fresca. La humedad rondará el 50%, haciendo que la atmósfera se sienta pesada. Con el riesgo de inestabilidad en aumento, no olvide llevar consigo un paraguas para resguardarse de posibles sorpresas.

En Huelva, brisa suave y nubes dispersas

El tiempo se presenta estable, con algunas nubes que podrían adornar el cielo durante la mañana y una ligera mejora hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 32 grados, con una brisa suave que aportará confort a los ratos en el exterior.

La jornada resulta ideal para pasear por el centro, disfrutar de una terraza o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente invita a relajarse y disfrutar de momentos agradables. Es un buen día para conectar con lo cotidiano y apreciar el entorno.

Cielo despejado y ambiente cálido en Cádiz

Amanece en Cádiz con un cielo despejado y una suave brisa del sureste que promete un día agradable. La temperatura mínima rondará los 20°C y a medida que el sol se asoma a las 07:14, la sensación térmica comenzará a elevarse. Durante la mañana, se disfrutarán de temperaturas en torno a los 25°C, ideal para pasear a la orilla del mar sin preocupaciones de lluvia, ya que apenas hay probabilidad de precipitaciones.

A medida que avance la jornada, el ambiente se tornará cálido, alcanzando una máxima de 28°C, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 65 km/h, lo que aportará cierta frescura. La tarde seguirá con el cielo despejado, disfrutando de más de 14 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:29, convirtiendo este día en el escenario perfecto para actividades al aire libre.

Jaén: cielo despejado y calor agradable

La mañana en Jaén se despierta con un cielo despejado y una temperatura mínima de 16°C, que invita a disfrutar del aire fresco. A medida que avanza el día, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando temperaturas máximas de hasta 34°C por la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y agradable. No se esperan lluvias, así que, para quienes salgan, es recomendable optar por ropa ligera y disfrutar de esta jornada soleada al aire libre.

Cielo despejado y tarde cálida en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invitará a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas alrededor de los 19 grados. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá y alcanzará su máxima con 28 grados, mientras una suave brisa del sureste soplará a unos 10 km/h, aportando un agradable frescor.

Sin embargo, la tarde promete ser más cálida y con un leve aumento en la humedad, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado. Aunque no se prevén lluvias, el cielo podría nublarse sutilmente hacia el atardecer, ofreciendo un bonito espectáculo para finalizar el día.

Granada: día soleado y caluroso adelante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una suave brisa que hace que la sensación térmica sea agradable, con temperaturas mínimas alrededor de 16 grados. A medida que avanza el día, el calor irá en aumento, alcanzando una máxima de 35 grados por la tarde y manteniendo un ambiente mayormente soleado y estable.

La tarde se vislumbra ideal para disfrutar al aire libre, pero no olvides llevar contigo una botella de agua y ropa ligera para combatir el calor. El sol brillará con fuerza, por lo que ¡a disfrutar de este espléndido día granadino!

Almería: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado en Almería, con temperaturas frescas que rondan los 20 grados. A medida que avance la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando una máxima de 30 grados por la tarde, acompañada por una brisa suave proveniente del este que alcanzará hasta 25 km/h.

Con la llegada de la tarde, se espera un ambiente mayor a agradable, ideal para disfrutar al aire libre. La humedad, que se mantendrá entre el 15% y el 35%, permitirá un confort térmico notable. Se recomienda aprovechar el día bien abrigado por la mañana y ligero en la tarde, mientras que la noche nos ofrecerá temperaturas suaves.