Zapatero arrebató al PSOE el museo de Pablo Iglesias para convertirlo en la oficina de su red criminal

José Luis Rodríguez Zapatero arrebató al PSOE el museo del fundador del partido, Pablo Iglesias Posse, para convertirlo en la oficina desde la que operaba su red criminal. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron este despacho en el marco de la Operación Tíbet puesta en marcha por la investigación judicial del Caso Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba un piso propiedad del PSOE como su despacho personal. Este inmueble de 181 metros cuadrados, ubicado en la emblemática calle Ferraz donde tiene el PSOE su sede nacional, albergó la sede de la Fundación Pablo Iglesias. Aún publicaciones en Internet antiguas lo acreditan.

Esta organización es muy importante para el partido. «Heredera de la creada en 1926 como homenaje al fundador del Partido Socialista Obrero Español, la Fundación Pablo Iglesias se constituyó en el año 1977 como una entidad cultural sin ánimo de lucro ligada al PSOE. Desde entonces, la Fundación se ha dedicado a la difusión del pensamiento socialista convirtiéndose en uno de los principales agentes en la recuperación y conservación de la memoria democrática», describen en su página web.

La mencionada Fundación Pablo Iglesias tuvo su casa durante años en el primer piso de la calle Ferraz número 35. Allí se custodiaba el archivo personal del fundador del partido, sus escritos e incluso sus gafas a modo de recuerdo.

Los socialistas querían guardar a buen recaudo el legado material de su fundador y utilizaron este piso seguro que estaba en frente de la sede del partido. Fuentes del PSOE aseguran que por allí transitó el ex presidente del Gobierno Felipe González o la ex ministra Beatriz Corredor, que participaron activamente en la Fundación Pablo Iglesias.

El piso franco de Ferraz 35 albergaba estos tesoros del fundador del PSOE hasta que llegó José Luis Rodríguez Zapatero. El ex presidente del Gobierno reclamó al partido una oficina y eligió este espacio. El partido se lo cedió.

Publicaciones de Internet antiguas que acreditan que Ferraz 35 era la sede de la Fundación Pablo Iglesias. (Clic para ampliar)

Fue entonces cuando el archivo de Pablo Iglesias se trasladó a la Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares, ubicada en la Calle Colegios 7, en el Colegio de San Bernardino, del municipio madrileño. También se desplazó la sede de la Fundación a la calle Miguel Fleta de Madrid. Había que hacer espacio al ex presidente del Gobierno.

El legado histórico del PSOE

El piso en el que hacía sus negocios José Luis Rodríguez Zapatero custodió durante años el legado y patrimonio histórico más importante del PSOE.

Los socialistas describen en su página web que crearon la Fundación Pablo Iglesias respondiendo al viejo sueño de los socialistas españoles de procurarse una institución cultural para homenajear al fundador del PSOE y la UGT, con la finalidad de difundir el pensamiento socialista y fomentar el conocimiento de su historia.

Cuentan cómo, tras la muerte de Franco, en el XXVII Congreso del PSOE celebrado en condiciones semilegales en Madrid en diciembre de 1976, se aprobó la creación de la Fundación Pablo Iglesias, ocupándose el nuevo secretario de Formación, Luis Gómez Llorente, de su constitución definitiva.

«Coincidiendo con la inauguración de su sede en Madrid comenzó su andadura el Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias con las funciones de recuperar la historia del socialismo español y ofrecer a la sociedad el acervo documental que el socialismo español ha generado a lo largo de su historia», relatan.

El archivo tan importante para el partido se custodió el piso desde el que José Luis Rodríguez Zapatero habría desviado millones de euros, cobrado del rescate de la aerolínea Plus Ultra y creado empresas offshore en Dubái para canalizar estos pagos. Fuentes del partido describen que ha sido un golpe durísimo y que nadie esperaba todo lo que está saliendo dentro del partido. «Estamos en shock», dicen las mencionadas fuentes.