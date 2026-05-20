Nvidia, actualmente la mayor empresa cotizada del mundo, supera las expectativas del mercado tras presentar unos resultados trimestrales históricos impulsados por la explosión global de la inteligencia artificial.

La compañía dirigida por Jensen Huang cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 58.321 millones de dólares, un 211% más que hace un año.

Los ingresos alcanzaron un récord de 81.615 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 85,2% interanual y de casi el 20% respecto al trimestre anterior.

El beneficio por acción (BPA) diluido GAAP ascendió hasta 2,39 dólares, un 214% más interanual y un 36% superior al del trimestre precedente.

El gran motor del crecimiento volvió a ser el negocio de centros de datos. Los ingresos del área Data Center se dispararon hasta 75.200 millones de dólares, un 92% más que un año antes y un 21% más frente al trimestre anterior.

Dentro de esta división, el negocio de networking generó 14.800 millones de dólares, multiplicándose casi por tres respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Previsiones de Nvidia

De cara al segundo trimestre de su año fiscal, Nvidia prevé que sus ingresos alcancen un récord de 91.000 millones de dólares (78.299 millones de euros), con una variación del 2% al alza o a la baja, a pesar de no contemplar ingresos por computación de centros de datos procedentes de China en sus previsiones.

Asimismo, anticipa que su margen bruto será del 74,9%, mientras que los gastos operativos ascenderán a aproximadamente 8.500 millones de dólares (7.314 millones de euros).

Por otro lado, la compañía informó de que en su primer trimestre fiscal retornó a sus accionistas una cifra récord de aproximadamente 20.000 millones de dólares (17.208 millones de euros) en forma de recompra de acciones y dividendos.

Al cierre del primer trimestre, Nvidia disponía de 38.500 millones de dólares (36.126 millones de euros) en su autorización de recompra de acciones y su 18 consejo de administración aprobó una autorización adicional de 80.000 millones de dólares (68.834 millones de euros) para la recompra de acciones de la compañía, sin fecha de vencimiento.

Asimismo, Nvidia aumentará su dividendo trimestral en efectivo de 0,01 dólares por acción a 0,25 dólares por acción ordinaria, que se pagará el 26 de junio de 2026 a todos los accionistas registrados al 4 de junio de 2026.