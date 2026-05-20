Unai Emery, el rey: «Tengo suerte de haber estado en clubes que me enseñaron a querer la Europa League»

De pronto, Estambul fue Birmingham y el Besiktas Park la Garrison Tavern sobre la que se reunieron los Peaky Blinders del Aston Villa. Todos a una. Todos por orden de Unai Emery, el Thomas Shelby de la Europa League. Él señaló el camino y sus jugadores lo recorrieron con Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers como goleadores. Rindieron (3-0) al Friburgo, al que le quedó algo grande la final, y devolvieron la gloria europea a los de Birmingham 44 años después de ganar la Champions League en 1982. El Aston Villa conquista la Europa League. Todo por orden de Unai Emery.

«Tengo suerte de estar en grandes clubes que me han enseñado a querer esta competición y luchar por ella. Los jugadores han demostrado respetar al rival y a la competición. Se han impuesto en el juego. El Aston Villa se merece este título por lo que está trabajando para construir un club a nivel de los mejores clubes en Inglaterra y tener su espacio en Europa. La Champions que ganaron en 1982 fue un gran recuerdo. Volver a ganar un título europeo permite recuperar sentimientos que hace muchos años que no se veían», dijo.

De Turín 2014 a Estambul 2026. Un vuelo de 14 años que aterriza en la gloria europea. El piloto es Unai Emery, que en la capital turca conquista su quinta Europa League después de que el Aston Villa tumbe al Friburgo. Completa con el equipo inglés una manita por la que han pasado dos clubes más. Una con el Villarreal y tres más con el Sevilla. Palabras mayores. La Europa League puede cambiar cuando quiera su nombre a Unai Emery League.

«No soy el rey de la competición», decía el técnico vasco antes de arrancar su última final. Menos mal. Ha ganado cinco de las seis finales que ha disputado. Las tres primeras y, además, consecutivas, con el Sevilla. Contra Benfica en 2014; ante el Dnipro en 2015 y en 2016 tras rendir al Liverpool. Cinco años más tarde, en 2021, logró su cuarta Europa League después de que el Villarreal se impusiera en penaltis al Manchester United. Su quinta final la ha ganado este miércoles con el mencionado Aston Villa.

En su currículum solo hay una cruz. En 2019 en Bakú. En aquella ocasión, el Arsenal de Unai Emery claudicó estrepitosamente (4-1) ante el Chelsea de Hazard, que anotó un doblete aquel día. La única de sus seis finales que se le ha escapado. La más reciente, la del Villa, fue una de esas en las que barrió a su rival. Pasó por encima de un Friburgo que venía de hacer una Europa League prácticamente perfecta y con sensaciones de ser un equipo muy competitivo.