El reencuentro entre Pedro Alonso y Álvaro Morte (‘La casa de papel’): «Nos bañamos en pelotas»

Pedro Alonso y Begoña Vargas han sido los invitados de este miércoles 20 de mayo en El Hormiguero para promocionar uno de los estrenos más esperados del mes, el de la serie Berlín y la dama de Armiño. La ficción, segunda temporada de Berlín, está disponible desde el 15 de mayo en Netflix y mantiene vivo el universo de La casa de papel.

Pedro Alonso es conocido a nivel mundial gracias a su papel de Berlín en La casa de papel, la serie de Atresmedia que se convirtió en todo un fenómeno mundial gracias a su salto en Netflix y que es una de las ficciones más representativas de la plataforma de streaming.

Hace poco se anunció que el universo de La casa de papel va a seguir extendiéndose, pero, de momento, Netflix ha estrenado la segunda temporada de Berlín, el primer spin-off de la famosa serie creada por Álex Pina.

Las anécdotas más locas de Pedro Alonso: «Tengo bastantes muy heavies».#VargasAlonsoEH https://t.co/1YVjrCDnff — Antena 3 (@antena3com) May 20, 2026

El nuevo look de Pedro Alonso

Pedro Alonso y Begoña Vargas, protagonistas de Berlín y la dama de Armiño han sido los invitados este miércoles 20 de mayo. Lo primero que ha llamado la atención de Pablo Motos, el presentador del programa de Antena 3, ha sido el nuevo look de Alonso, quien ha aparecido con el pelo casi rapado. El actor ha aclarado que: «Estaba haciendo un papel en una peli, pero estaba calvo, con una barba larga y blanca. Yo ya soy un señor, pero ahí estaba de muy señor mayor, y para hacer la promoción y el marketing de la serie me lo he quitado todo porque era una pinta muy heavy».

El final de ‘Berlín’

Los dos actores han confirmado que ésta ha sido la última temporada de Berlín. Alonso, de hecho, ha dicho: «Digamos que la temporada pasada para mí fue dura. Físicamente fue muy exigente. Psicológicamente, rodar una serie como esta nueve meses es heavy, pero nos va la marcha. Pasaron cosas también en mi vida. Fue una racha delicada. Fui a hacerme una especie de limpieza, de reseteo. Yo estaba en la selva y sentí que el estómago hizo clac. Pensaba que durante todo el proceso de ‘La Casa de Papel’ y ‘Berlín’ la vida me estaba haciendo un regalo increíble, que yo he procurado honrar. Y sentí que estaba entrando en una nueva fase de la vida y que tenía que hacer sitio a algo nuevo. Y despedirme con alegría. Berlín ha sido la lámpara de Aladín de mi vida. Yo era un actor de clase media al que la vida se le ha puesto en modo ciencia ficción».

El reencuentro de Pedro Alonso y Álvaro Morte

En esta nueva temporada de Berlín se sabe que vuelve a aparecer El profesor, hermano del personaje princicpal, interpretado por Álvoro Morte.

Sobre el reencuentro con Morte, Pedro Alonso ha dicho en El Hormiguero: «Fue la primera vez en que tuve la sensación de que había una nueva perspectiva. Que no solo era el temblor de todo lo que nos pasaba por encima. Y nos pasó una cosa muy chula, creo que fue la última noche. Tuvimos tres o cuatro días de rodaje en Peñíscola, que fue bien lindo, y cantábamos. Y nos fuimos caminando de vuelta al hotel. Dijimos: ¿Nos vamos caminando al hotel?. Y fuimos caminando los dos, solos, por la playa. No había nadie. Y de repente yo dije: Nos bañamos, ¿no?. Dice: Vale. Y entonces nos bañamos en pelotas. Y sin decir nada, porque podíamos habernos puesto a hacer terapia después de todo lo que nos ha pasado, no dijimos nada y nos dimos un abrazo que estuvo muy bien.