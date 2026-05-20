La plancha abdominal se ha convertido en uno de los ejercicios más populares del entrenamiento funcional. Su aparente sencillez, mantener el cuerpo en línea recta apoyado sobre antebrazos o manos, esconde un trabajo profundo que activa el core, los glúteos y los hombros de manera simultánea. Sin embargo, la pregunta que más se repite en gimnasios y rutinas online no es cómo hacerla, sino cuánto tiempo hay que aguantarla para que realmente funcione.

Durante años se ha asociado el progreso físico con la capacidad de resistir más segundos en posición estática. Ver planchas de uno, tres o incluso cinco minutos se ha vuelto habitual en redes sociales, pero esta idea no siempre se traduce en mejores resultados. De hecho, según el entrenador personal Sergio Peinado, este enfoque puede estar mal planteado si el objetivo es ganar fuerza real. «No aguantes el mayor tiempo posible haciendo planchas si quieres fortalecer el abdomen», explica en una de sus intervenciones, donde insiste en que el error más común es confundir resistencia con fortalecimiento muscular efectivo.

Peinado lo resume de forma clara: «Mucha gente piensa que hay que aguantar planchas durante 1, 3 o incluso 5 minutos», pero en realidad, ese tipo de esfuerzo prolongado tiende a trabajar más la resistencia muscular que la activación profunda del core. Por eso propone un cambio de enfoque: «Si queremos trabajar la fuerza, hay que hacer series más cortas, pero intensas». En su visión, lo ideal es que el cuerpo no pueda sostener la posición más allá de 10 a 20 segundos cuando la plancha está bien ejecutada o es suficientemente exigente. Ese rango obliga a reclutar más fibras musculares y mejora la calidad del estímulo.

Entonces, ¿cuánto tiempo debe durar una plancha abdominal correctamente? La respuesta depende del nivel, pero siempre bajo una misma regla: la técnica manda sobre el cronómetro. Para principiantes, entre 15 y 30 segundos pueden ser suficientes si se mantiene una alineación perfecta del cuerpo, sin hundir la zona lumbar ni elevar la cadera. En nivel intermedio, el rango suele subir a 30-45 segundos, mientras que los avanzados pueden alcanzar entre 45 y 60 segundos. Sin embargo, si se busca un enfoque más orientado a la fuerza, las series cortas de 10-20 segundos con alta intensidad resultan especialmente efectivas.

La clave no está sólo en el abdomen. La plancha también fortalece los glúteos, que evitan que la pelvis colapse, y los hombros, que estabilizan la parte superior del cuerpo. Mantener una respiración controlada y una postura rígida es esencial para evitar que la fatiga convierta el ejercicio en una sobrecarga lumbar.

Para progresar, no es necesario alargar eternamente el tiempo, sino aumentar la dificultad. Variantes como la plancha con elevación de pierna, el apoyo alterno de brazos o la versión long lever, con los brazos más extendidos hacia adelante, intensifican el trabajo sin necesidad de sumar minutos. La plancha abdominal no es una competición contra el reloj, sino contra la calidad del movimiento. Menos tiempo, mejor ejecutado, puede significar más fuerza, más estabilidad y un core realmente funcional.