Las varices a menudo se previenen con magnesio, pero también puedes encontrar ayuda en tu vestuario

Muchas personas sufren problemas de mala circulación sanguínea debido a factores como el sedentarismo, la genética, el embarazo, el sobrepeso o permanecer demasiado tiempo de pie. Esta condición puede provocar sensación de pesadez, cansancio en las piernas, inflamación y molestias que afectan la calidad de vida diaria, como las varices.

Además, cuando la sangre no circula correctamente, las venas pueden debilitarse y hacerse más visibles con el paso del tiempo. Las varices son venas dilatadas que aparecen principalmente en las piernas como consecuencia de una mala circulación y del debilitamiento de las válvulas venosas. Mantener hábitos saludables, realizar actividad física y prestar atención a los primeros síntomas resulta fundamental para prevenir complicaciones mayores y conservar unas piernas saludables, descansadas y con una apariencia más estética y cuidada.

Cómo reducir las varices

Una de las soluciones más recomendadas para reducirlas o disimularlas son las medias de compresión, ya que ayudan a mejorar el flujo sanguíneo, disminuyen la inflamación y alivian la fatiga en las piernas.

La Dra. Rocío Lainez Rube, angióloga y cirujana vascular de la Clínica Vascular de Cádiz, asegura que las medias de compresión “Son un aliado clave para mejorar la circulación, prevenir molestias en piernas cansadas y cuidar tu salud venosa”. También existen otros tratamientos, como la escleroterapia, el láser vascular y ciertos procedimientos médicos mínimamente invasivos.

Como consejo, se recomienda evitar permanecer muchas horas sentado o de pie, elevar las piernas al descansar, mantener un peso saludable, caminar diariamente y consultar con un especialista para recibir un tratamiento adecuado según cada caso y prevenir futuras complicaciones relacionadas con la circulación, mejorando tanto la salud vascular como la apariencia estética de las piernas con éxito.

Medias de compresión: una solución efectiva para las varices

Las medias de compresión son uno de los tratamientos más recomendados para mejorar la circulación sanguínea y reducir las molestias causadas por las varices. Estas medias ejercen una presión gradual sobre las piernas, siendo más fuerte en los tobillos y disminuyendo hacia arriba.

El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla explica que «La presión es máxima en el tobillo y va disminuyendo a medida que la media asciende hacia el muslo. Esto empuja la sangre hacia arriba y ayuda a prevenir el edema o hinchazón y, dentro de lo posible, la trombosis venosa».

Actualmente, las medias de compresión se han convertido en una alternativa muy utilizada tanto para prevenir como para tratar problemas venosos. Además, existen modelos modernos y discretos que permiten utilizarlas diariamente sin afectar la estética.

Las características de las medias de compresión

Compresión gradual

La presión es más intensa en la parte inferior de la pierna y disminuye progresivamente hacia arriba. «Según su grado de compresión, las medias se clasifican en compresión ligera, normal, fuerte o muy fuerte», afirma el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

Materiales elásticos y cómodos

Suelen fabricarse con tejidos flexibles que permiten comodidad y adaptación al cuerpo.

Diseños variados

Actualmente pueden encontrarse medias hasta la rodilla, muslo o pantys completos, en distintos colores y estilos.

Uso previo y terapéutico

Pueden utilizarse tanto para prevenir problemas circulatorios como para aliviar síntomas ya existentes.

Los beneficios de las medias de compresión para las varices

Disminuyen la inflamación

Reducen la hinchazón y la sensación de cansancio en las piernas.

Ayudan a disimular las varices

Al mejorar la circulación, las venas pueden verse menos marcadas e inflamadas.

Reducen el dolor y la pesadez

Muchas personas sienten alivio inmediato al utilizarlas durante el día.

Previenen complicaciones

Su uso puede disminuir el riesgo de trombosis y otros problemas venosos.

Ideales para personas que pasan muchas horas de pie

Son muy recomendadas para trabajadores, embarazadas o personas con circulación deficiente.

Otras opciones de tratamiento para las varices

Además de las medias de compresión, existen otros tratamientos que pueden ayudar a reducirlas y mejorar la circulación:

Tratamiento láser

El láser vascular permite eliminar pequeñas varices y arañas vasculares de forma mínimamente invasiva.

Escleroterapia

Consiste en inyectar una solución dentro de la vena para cerrarla y hacer que desaparezca progresivamente. Mayo Clinic asegura que la solución de escleroterapia ocasiona que la vena se cicatrice.

Ejercicio físico

Caminar, nadar o montar en bicicleta ayuda a activar la circulación y fortalecer las piernas.

Cirugía venosa

En casos más severos, algunos pacientes requieren procedimientos quirúrgicos para eliminar las venas afectadas.

Control del peso

Mantener un peso saludable reduce la presión sobre las venas.

Consejos para prevenir y reducir las varices

Además de utilizar medias de compresión, existen hábitos saludables que pueden ayudar a mejorar la circulación y prevenir la aparición de nuevas varices: