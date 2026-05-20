La noticia ha llegado por sorpresa y ha confirmado lo que ya era un secreto a voces en los círculos más cercanos: Rocío Crusset y Charlie Schein ya se han casado en Nueva York, poniendo el broche definitivo a una historia de amor que ha avanzado siempre en la más absoluta discreción. La pareja, que llevaba años consolidando su relación entre España y Estados Unidos, ha optado por una ceremonia íntima en la ciudad donde residen desde hace meses, rodeados únicamente de su entorno más cercano y manteniendo el mismo hermetismo que ha caracterizado toda su relación desde el principio.

El enlace, celebrado en la Gran Manzana, no ha sido una boda mediática ni multitudinaria, sino una celebración reducida y muy personal, en línea con el estilo de vida que ambos han defendido desde que comenzaron su historia. Nueva York no ha sido una elección casual: es el lugar donde han construido su día a día, donde conviven y donde han desarrollado su relación lejos del foco constante que acompaña a la familia de la modelo. La discreción ha sido absoluta hasta el último momento, hasta el punto de que muchos de sus allegados se han enterado prácticamente en tiempo real de que el «sí, quiero» ya se había producido.

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Para la familia de la novia, el momento llega en una etapa especialmente significativa. Carlos Herrera y Mariló Montero han vivido en los últimos meses una sucesión de acontecimientos familiares importantes, entre ellos la reciente paternidad en el clan y distintos cambios vitales que han reforzado aún más los lazos familiares. En ese contexto, la boda de Rocío supone otro capítulo relevante dentro de una etapa de celebraciones encadenadas que han marcado el último año de la familia.

Charlie Schein, completamente integrado ya en el entorno familiar, ha sido una presencia constante en los últimos grandes momentos del clan, acompañando a Rocío tanto en eventos privados como en celebraciones públicas puntuales, siempre manteniendo un perfil bajo. Su papel discreto, pero estable, ha sido una de las claves de una relación que ha crecido sin estridencias, alejada del ruido mediático y con una naturalidad poco habitual en el entorno de la crónica social.

Ahora, tras años de relación y una convivencia ya consolidada en Nueva York, la pareja cierra una etapa y abre otra como matrimonio. Una historia que ha evitado los titulares durante años, pero que finalmente se confirma con una boda tan privada como coherente con todo lo que han sido hasta ahora: una relación vivida lejos del foco, pero plenamente consolidada.