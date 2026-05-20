La preocupación de Alba Díaz tras sufrir vértigos: «Tengo una ansiedad de caballo, el cuerpo manda señales»

Alba Díaz ha querido sincerarse con sus seguidores y compartir el delicado momento personal que atraviesa. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha utilizado sus redes sociales para explicar el origen de los problemas físicos que venía sufriendo desde hace semanas y que habían preocupado a muchos de sus seguidores.

Sabido es que la joven siempre ha tratado de mostrar la parte más real de su vida —así como la cara B de la misma—, como los complejos o las inseguridades pueden formar parte de lo mejor en la identidad de una persona. De hecho, a través de su perfil social, trata de mandar mensajes o hacer vídeos sobre el body positive y la importancia de quererse a una misma.

¿Qué le ha pasado a Alba Díaz?

«Hola, ¿qué tal? El médico me ha dicho que ha salido todo bien en los análisis, lo que significa que tengo una ansiedad de caballo», confesaba la influencer a través de sus historias de Instagram, dejando claro que, afortunadamente, no existe ningún problema de salud grave detrás de sus síntomas.

Según ha explicado la propia Alba, esa fuerte ansiedad sería la causante de los vértigos que padece. «Dice que eso es lo que me provoca los vértigos (se me concentra todo en las cervicales)», detallaba con total naturalidad. Unas palabras con las que la creadora de contenido ha querido visibilizar también cómo la salud mental puede terminar afectando físicamente al cuerpo.

Lejos de dramatizar, Alba Díaz ha afrontado la situación con positivismo y con la intención de aprender a escuchar las señales de su organismo. «Pero bueno, no pasa nada, todos tenemos épocas así y la mejor noticia es que tenga salud y muchas ganas de trabajarlo e intentar que no me condicione mucho», aseguraba.

La influencer concluía su reflexión con un mensaje muy significativo sobre la importancia de frenar y atender el bienestar emocional: «El cuerpo me manda señales, así que a escucharlas». Unas declaraciones que han generado una oleada de apoyo entre sus seguidores, que han aplaudido la naturalidad con la que ha hablado públicamente sobre la ansiedad y sus consecuencias.

Por el momento, Alba Díaz parece decidida a tomarse esta etapa con calma y a priorizar su bienestar por encima de todo. La influencer ha demostrado una vez más la cercanía que mantiene con sus seguidores al compartir un tema tan personal como la ansiedad, una realidad cada vez más presente entre los jóvenes. Ahora, centrada en cuidarse y escuchar las señales de su cuerpo, la hija de Vicky Martín Berrocal afronta este bache con optimismo y con la tranquilidad de saber que, más allá del estrés emocional, su salud está en buen estado.