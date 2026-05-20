Cuándo es la final de la Champions League: qué día se juega el PSG-Arsenal y dónde es

PSG y Arsenal disputan este sábado 30 de mayo la final de la Champions League 2026. Los ganadores de la Ligue 1 y la Premier League lucharán por el título de la máxima competición europea en el Puskas Arena de Budapest, que será el estadio que acoja el partido más importante del año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la final de la Champions League 2026.

La final de la Champions League ya se vislumbra en el horizonte. PSG y Arsenal lucharán por la Copa de Europa en una final nunca antes vista en la historia de la competición. Esta final tendrá un claro aroma español, ya que también será la primera vez que dos entrenadores españoles, Luis Enrique y Mikel Arteta, se enfrentan en un partido de tal alcurnia.

Qué equipos juegan la final de la Champions League

PSG y Arsenal son los dos equipos que se enfrentan en la final de la Champions League 2026. El equipo de Luis Enrique llega al Puskas Arena después de haber eliminado a Chelsea, Liverpool y Bayern de Múnich en unas históricas semifinales. Ahora, los parisinos buscarán emular al Real Madrid y conseguir enlazar dos títulos seguidos en la máxima competición europea. Luis Enrique busca su tercer título.

Por su parte, el Arsenal llega a la final de la Champions League después de haber dejado en el camino a Leverkusen, Sporting de Portugal y Atlético de Madrid. Los de Mikel Arteta firmaron una fase de liga impoluta y no han perdido ningún partido en esta edición. Los gunners llegan con la moral por las nubes después de haber conquistado la Premier League 22 años después y buscarán su primer título en la máxima competición europea.

Qué día es la final de la Champions League

La final de la Champions League 2026 se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

A qué hora empieza la Champions League

Una de las grandes novedades en la final de la Champions League 2026 es que se estrena horario, ya que el partido comenzará a las 18:00 horas. Esta nueva medida de la UEFA se ha hecho pensando en los aficionados y los vueltos de vuelta hacia París y Londres, respectivamente.

En qué estadio se juega la final de la Champions League

El partido más importante de la temporada se disputará en el Puskas Arena de Budapest. Este estadio está localizado en la capital de Hungría y cuenta con una capacidad de 67.215 espectadores.