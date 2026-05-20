Quién es Paula Nata, la mujer de Jonathan Andic: ex trabajadora de una lujosa firma de joyas e influencer de moda

El pasado martes, 19 de mayo, Jonathan Andic fue detenido por su presunta implicación en la muerte de su padre, Isak Andic— fallecido tras caer por el vacío en las Cuevas del Sanitre en Collbató (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024—. Tras declarar durante horas, el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ordenó su ingreso en prisión provisional, eludible bajo una fianza de un millón de euros, una cantidad que el empresario no dudó en depositar.

Como no podía ser de otra manera, esta complicada situación judicial ha puesto en el punto de mira a la familia del fundador de Mango, en especial a Paula Nata, la discreta mujer de Jonathan, que siempre ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano a pesar de formar parte de uno de los clanes más poderosos de nuestro país.

Aunque es conocida en el universo 2.0 como Paula Nata, su nombre de pila es Paula Navarro Tarrés y ha logrado consolidarse como una destacada influencer especializada en el ámbito del lifestyle. Es barcelonesa de nacimiento, tiene 37 años— ocho menos que Jonathan— y es licenciada en Comunicación. A día de hoy cuenta con 119.000 seguidores en Instagram, con los que comparte las últimas tendencias de moda, sus propias rutinas de belleza y tips de viajes, entre otras cuestiones. No obstante, lo que siempre ha intentado es alejar su esfera privada del foco mediático. De hecho, son escasas las fotografías que ha publicado junto a Jonathan desde que salió a la luz su romance. Sin embargo, esta regla no escrita podría comenzar a desquebrajarse con la detención del empresario.

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Según lo publicado, antes de centrar su trayectoria en su rol como creadora de contenido, Paula formó parte de la plantilla de Rabat, una de las firmas de joyas más exclusivas de España. En 2020 fundó All About Management, su propia agencia de comunicación, donde conecta marcas de gran caché con diferentes influencers. Más tarde, también creó Mes Amies Atelier, una sofisticada firma de joyería y moda en la que contó con la asesoría de Juan Avellaneda.

Su relación con Jonathan Andic

Fue en el año 2023 cuando salió a la luz la relación sentimental de Jonathan Andic y Paula Nata. Un año más tarde, decidieron dar un paso más y formalizaron su relación pasando por el juzgado y convirtiéndose en marido y mujer. Eso sí, con la intención de organizar una celebración más multitudinaria en la primavera de 2025. Pero la inesperada muerte de Isak Andic en diciembre de 2024 truncó sus planes, obligando a la pareja a posponer de manera indefinida su enlace matrimonial.

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A pesar de no haber podido celebrar su boda como les hubiera gustado, Paula y Jonathan se lanzaron a ampliar la familia, y en septiembre de 2025, casi un año después de la muerte de Isak, dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común. Por ahora, son pocos los detalles que han trascendido sobre su faceta como padres, ya que parece que prefieren mantener al benjamín de la familia alejado del foco mediático.