Ni la tarta de queso de la Viña ni los bollos de mantequilla de Bilbao: así es la pantxineta, el postre estrella de los vascos que el resto de españoles no conoce

Ni todo es la tarta de queso de La Viña ni los famosos bollos de mantequilla de Bilbao. En el País Vasco hay otro dulce que lleva décadas conquistando a quien lo prueba, aunque fuera de allí apenas suene. Se llama pantxineta y, para muchos donostiarras, es casi un símbolo, pero lo cierto es que fuera del País Vasco es un postre o dulce bastante desconocido.

Pero en ciudades como San Sebastián forma parte del día a día. Aparece en vitrinas de pastelerías, en reuniones familiares y en celebraciones locales. Sin embargo, basta cruzar el País Vasco para comprobar que su popularidad no ha seguido el mismo camino que otros postres más mediáticos. Y eso que no necesita grandes artificios sino que su receta es sencilla aunque todo aquel que la prueba coincide en que la pantxineta tiene algo especial, y que es un equilibrio entre texturas y sabores que hace que, más de un siglo después, siga siendo uno de los dulces más queridos de la ciudad.

Qué es la pantxineta y por qué en San Sebastián no falta nunca

La pantxineta no entra por los ojos como otros postres más vistosos, pero en cuanto la pruebas entiendes por qué en San Sebastián la siguen haciendo igual desde hace más de cien años. No tiene misterio, en realidad. Es hojaldre, crema y almendra. Ya está. Pero claro, luego lo pruebas te das cuenta de que es un postre realmente especial.

Porque el hojaldre cruje de verdad, no se queda blando a la primera, y la crema no empalaga. Además siempre tiene ese punto casero que recuerda más a una pastelería de barrio que a un postre moderno. Y la almendra, que parece un detalle sin más, al final es lo que remata todo. No es un dulce de esos que te dejan pesado ni que sólo te comes una vez por curiosidad. De hecho, suele pasar que uno siempre quiere repetir.

Cuál es el origen de este dulce

La historia de la pantxineta tampoco tiene grandes giros, pero sí mucho contexto. Hay que irse a la San Sebastián de principios del siglo pasado, cuando la ciudad empezaba a llenarse de veraneantes con dinero y de influencias de fuera. En ese ambiente apareció la receta en la pastelería Casa Otaegui, que sigue abierta hoy en día. No salió de la nada sino que se inspiró por lo visto en un pastel francés llamado frangipane.

Los pasteleros Marcos y Emilia Malcorra fueron sus creadores y el nombre proviene de la pronunciación vasca de la palabra francesa franchipán. Y lo curioso es que no ha hecho falta tocarla mucho más desde entonces. Sigue siendo básicamente la misma, sin versiones raras ni reinterpretaciones modernas.

Por qué sigue siendo un secreto fuera del País Vasco

A diferencia de otros dulces que han traspasado fronteras, la pantxineta sigue siendo relativamente desconocida en el resto de España. Y no es por falta de calidad. Uno de los motivos es su propia naturaleza. El hojaldre pierde su textura con rapidez y la crema necesita una conservación adecuada, lo que dificulta su transporte y su venta fuera del entorno local. No es un producto pensado para largas distancias.

Además, tampoco ha contado con el mismo impulso mediático que otros postres. Incluso en su lugar de origen mantiene cierto carácter artesanal. De hecho, en establecimientos como Casa Otaegui hasta hace poco sólo se podía comprar en tienda, aunque ya hace un tiempo que también la venden online incluso con envío nacional.

Por otro lado, hablar de la pantxineta también es hablar de experiencia. No es sólo lo que lleva, sino cómo y dónde se come. Muchos coinciden en que probarla en San Sebastián cambia completamente la percepción del postre. Y es que además, en días señalados como el 20 de enero, cuando se celebra la Tamborrada, es habitual verla en mesas y reuniones. Forma parte de ese ritual gastronómico que acompaña a la fiesta y que conecta con la tradición de la ciudad.

Cómo se prepara este clásico vasco

Aunque cada obrador tiene su forma de hacerla, la base de la pantxineta es bastante reconocible. Se trata de trabajar un buen hojaldre, rellenarlo con una crema pastelera aromatizada (normalmente con cítricos y canela) y cubrirlo con almendra antes de hornearlo.

El proceso requiere paciencia, sobre todo para conseguir una crema con la textura adecuada y un hojaldre bien dorado, de modo que no es tanto una cuestión de dificultad como de cuidar los tiempos y los detalles.

Por eso, quienes se animan a prepararla en casa suelen coincidir en lo mismo y es que no estamos ante un postre rápido, pero el resultado compensa. Y aun así, muchos reconocen que hay algo en la versión original, la de las pastelerías donostiarras, que cuesta replicar y es que en definitiva, la pantxineta es uno de esos dulces que no necesitan reinventarse ni adaptarse a las modas. Ha sobrevivido más de cien años precisamente por eso, porque funciona tal y como es y quizá ahí esté su verdadero secreto.