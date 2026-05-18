Cheesecake en vaso sin horno rápida
Hoy en día nos gustan los platos rápidos, que se hacen en poco tiempo y sin manchar mucho. Como este cheesecake en vaso sin horno.
Tarta de queso estilo Nueva York
Cheesecake de chocolate
Cheesecake de moras
Hay postres que parecen mucho más complicados de lo que realmente son. La cheesecake en vaso entra de lleno en esa categoría. Tiene ese punto cremoso de la tarta de queso clásica, la base crujiente que esperas encontrar y un acabado que queda francamente bien, pero sin encender el horno ni complicarte con baños maría, moldes desmontables o tiempos eternos de espera.
Además, tiene una ventaja clara: las porciones ya vienen hechas. Nada de cortar trozos irregulares ni de que el primer pedazo salga desastroso.
Es una receta perfecta cuando necesitas un postre rápido para invitados, una merienda especial o simplemente cuando te apetece algo dulce sin pasar media tarde en la cocina.
Por qué esta cheesecake en vaso funciona tan bien
La gracia está en la simplicidad. No necesitas hornear porque el relleno se sostiene gracias a la textura del queso crema y la nata montada, que aportan cuerpo sin necesidad de cocción.
Y al ir servido en vaso, tampoco hace falta que quede con la firmeza estructural de una cheesecake tradicional.
El resultado es una textura suave, cremosa, con ese equilibrio entre dulzor y toque ácido que hace que una tarta de queso merezca la pena.
Ingredientes
Para 6 vasos medianos:
Para la base
Para la crema de cheesecake
- 400 g de queso crema tipo Philadelphia
- 200 ml de nata para montar (mínimo 35% materia grasa)
- 80 g de azúcar glas
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- zumo de medio limón
Para la cobertura (opcional)
- 150 g de mermelada de frutos rojos
- fresas frescas
- frambuesas
- ralladura de limón
Cómo hacer cheesecake en vaso paso a paso
Preparar la base crujiente
- Tritura las galletas hasta conseguir una textura similar a arena gruesa.
- Puedes hacerlo con procesador o, si no quieres sacar aparatos, metiéndolas en una bolsa y aplastándolas con rodillo.
- Añade la mantequilla derretida y mezcla bien.
- La textura correcta es esa que, al presionarla con una cuchara, se compacta.
- Reparte la mezcla en el fondo de cada vaso y presiona ligeramente.
- No hace falta apelmazarla demasiado.
- Reserva.
Montar la nata
- La nata debe estar muy fría.
- Esto marca bastante diferencia.
- Bátela hasta que tenga consistencia firme pero sin llegar a cortarse.
- No hace falta que quede durísima.
- Solo con cuerpo.
Preparar la crema de queso
- En otro bol mezcla el queso crema con el azúcar glas, la vainilla y el zumo de limón.
- Bate hasta obtener una textura lisa, sin grumos.
- Aquí el limón no solo aporta sabor. También ayuda a equilibrar el conjunto, porque sin ese punto ácido la mezcla puede resultar empalagosa.
Integrar ambas mezclas y montar en vasos
- Añade la nata montada poco a poco a la mezcla de queso.
- Hazlo con movimientos envolventes. Si remueves con demasiada fuerza perderás aire y la crema quedará más pesada.
- Reparte la crema sobre la base de galleta usando cuchara o manga pastelera.
- Con manga queda más limpio, pero sinceramente, con cuchara funciona igual de bien.
- Corona con mermelada de frutos rojos, fruta fresca o lo que prefieras.
- Un poco de ralladura de limón encima también queda muy bien.
- Deja reposar. Con unas dos horas de nevera gana consistencia y los sabores se integran mejor.
Variaciones que quedan bien
La receta base funciona, pero admite cambios.
Algunas ideas: base de galletas Lotus, topping de mango, salsa de maracuyá, chocolate negro rallado, caramelo salado, compota de frutos del bosque, crema de pistacho.
Preguntas frecuentes
¿Se puede hacer sin nata?
Sí, pero cambiará bastante la textura.
Puedes usar yogur griego espeso, aunque quedará menos aireada y más densa.
¿Qué vasos usar?
Cualquiera de cristal mediano funciona.
Entre 200 y 250 ml suele ser una medida cómoda.
¿Se puede hacer sin azúcar glas?
Sí. Puedes usar azúcar común bien disuelta o incluso endulzantes aptos para repostería, ajustando cantidades según fabricante.
Información de la receta
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de reposo: 2 horas (recomendado)
Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
Porciones: 6 vasos individuales
Información nutricional: aproximadamente 2.100 kcal totales / unas 350 kcal por vaso
Tipo de cocina: internacional / casera
Tipo de comida: postre
Dificultad: fácil