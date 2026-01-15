Salchichas al vino en Thermomix: receta fácil y llena de sabor

Las salchichas al vino son uno de esos platos de fondo de armario que siempre apetece volver a hacer. No tienen misterio, no son caras y, cuando salen bien, saben a comida casera de verdad. Con Thermomix, además, todo resulta más cómodo: menos cacharros, tiempos bien controlados y una salsa que se hace sola. Es una receta ideal tanto para una comida rápida entre semana como para una cena informal sin complicaciones, pero con mucho sabor.

El vino es el ingrediente que marca la diferencia. Aporta aroma, profundidad y ese toque de guiso tradicional que recuerda a las recetas de casa. No hace falta usar un vino especial ni caro: uno sencillo, que beberías sin problema, es más que suficiente. Gracias a la Thermomix, la salsa queda bien ligada y equilibrada, sin tener que estar pendiente del fuego.

Ingredientes que necesitas

Para preparar unas clásicas salchichas al vino solo necesitas ingredientes muy habituales: salchichas frescas (pueden ser de cerdo o mixtas), cebolla, ajo, aceite de oliva, vino, laurel, sal y pimienta. Con eso ya tienes un plato completo, sabroso y muy agradecido.

A partir de ahí, es fácil darle tu toque personal. Si te gusta la cebolla bien presente, puedes inspirarte en unas salchichas encebolladas y aumentar la cantidad para conseguir una salsa más dulce y melosa. Y si te apetece algo más contundente, añadir un punto cremoso al estilo de las salchichas con queso también funciona muy bien.

Modo de preparación

Hacer esta receta en Thermomix es realmente sencillo. Se empieza picando la cebolla y el ajo, que luego se sofríen con un buen chorro de aceite hasta que quedan bien pochados. Este paso es importante, porque aquí se construye gran parte del sabor del plato.

Después se incorporan las salchichas y se rehogan ligeramente para que se doren un poco por fuera. A continuación se añade el vino y la hoja de laurel, y se deja cocinar a temperatura controlada. En este tiempo el alcohol se evapora y la salsa se va concentrando poco a poco. En pocos minutos, las salchichas quedan tiernas y bien impregnadas, con una salsa perfecta para mojar pan sin remordimientos.

¿Quieres personalizar tu plato?

Una de las grandes ventajas de este plato es lo fácil que resulta adaptarlo. Si te gustan los sabores más centroeuropeos, puedes optar por salchichas tipo bratwurst y acercarte al estilo de las salchichas alemanas, añadiendo un poco de mostaza o alguna hierba aromática.

Para un picoteo o una comida informal, esta receta también sirve como base para preparar rollitos de salchicha, acompañados de la salsa de vino bien reducida. Y si te gusta cocinar desde cero, puedes incluso partir de unas salchichas caseras, logrando un resultado todavía más personal.

Algunos consejos

Evita pinchar las salchichas antes de cocinarlas para que no pierdan jugosidad. Deja que la salsa reduzca lo justo: debe quedar sabrosa y ligada, pero no seca. Si al final la notas demasiado espesa, basta con añadir un chorrito de agua o caldo y mezclar suavemente.

