La receta de pan al vapor es típica de la tradición china. Se trata de un tipo de entrante que suele estar relleno de carne. Es excepcional porque se prepara de una forma muy sencilla, con ingredientes esenciales como la harina, la sal o la levadura, típicos de este alimento. Comer pan nunca ha sido tan sencillo, ni tan original como en este plato. Combinar el pan con un relleno al gusto lo convertirá en un plato ideal para empezar una cena informal.

¿Qué es el pan al vapor?

Es un pan que se hace con harina, agua, levadura, azúcar, aceite y una pequeña cantidad de sal. Se elabora al vapor

En China recibe distintos nombres según la forma y el relleno. Los mantou son panes al vapor sin relleno, mientras que los bao suelen servirse abiertos o cerrados con carne, verduras o preparaciones dulces.

Ingredientes para hacer pan al vapor

Para ocho unidades necesitarás:

300 g de harina de trigo de fuerza

170 ml de agua templada

5 g de levadura seca de panadería (o 15 g de levadura fresca)

15 g de azúcar

15 ml de aceite vegetal

3 g de sal

En caso de no contar con harina de fuerza, puedes optar por harina de trigo normal, aunque el pan resultante tendrá un poco menos de elasticidad. También puede ser útil una mezcla de harina de trigo y de repostería si lo que quieres es una miga todavía más suave.

Cómo preparar pan al vapor paso a paso

Disuelve la levadura en el agua templada junto con el azúcar, y espera alrededor de cinco minutos. Añade la harina, la sal y el aceite. Mezcla hasta conseguir una masa bien homogénea, y amasa durante unos diez minutos hasta que quede lisa y flexible. Coloca la masa en un bol ligeramente untado de aceite y deja hacer la primera fermentación durante una hora, o bien una hora y cuatro minutos, o incluso hasta que haya doblado su volumen. Desgasifica, con delicadeza, la masa, divide en ocho porciones. Dale la forma deseada. Si has de hacer baos abiertos, sólo debes doblar cada trozo de masa sobre un pequeño trozo de papel de hornear. Deja reposar nuevamente unos 20 minutos. Mientras tanto, calienta agua en la vaporera. Cocina los panes durante 12 o 15 minutos sin levantar la tapa durante el proceso. Una vez apagado el fuego, espera dos o tres minutos antes de abrir para evitar cambios bruscos de temperatura.

Consejos para que el pan al vapor quede esponjoso

Una masa bien amasada marca gran parte del resultado final. También conviene respetar los tiempos de fermentación y utilizar agua templada, nunca caliente, para activar correctamente la levadura.

Otro detalle importante consiste en evitar abrir la tapa durante la cocción. El vapor estable ayuda a que el pan crezca de forma uniforme.

Ideas de relleno para el pan al vapor

Pan al vapor relleno de cerdo

La versión más tradicional combina carne de cerdo marinada con salsa de soja, jengibre, ajo y un toque de azúcar moreno.

Pan al vapor de pollo

El pollo desmenuzado con verduras salteadas y salsa teriyaki resulta una opción muy equilibrada y fácil de preparar.

Pan al vapor de verduras

Setas, zanahoria, col china y cebolla tierna ofrecen un relleno ligero y muy aromático.

Pan al vapor de gambas

Las gambas salteadas con ajo, cebollino y unas gotas de aceite de sésamo aportan un sabor delicado.

Cómo conservar el pan al vapor

Lo ideal es consumirlo recién hecho, cuando mantiene toda su esponjosidad. Si sobra, puede guardarse en un recipiente hermético durante uno o dos días.

Para recuperar su textura basta con calentarlo nuevamente al vapor durante unos minutos.

Tiempo de preparación y dificultad

La receta requiere alrededor de dos horas contando los tiempos de fermentación, aunque el trabajo activo apenas supera los veinte minutos.

El nivel de dificultad es bajo. Incluso quienes preparan masas por primera vez suelen obtener buenos resultados siguiendo los tiempos de reposo.

Errores frecuentes al preparar pan al vapor

Uno de los fallos más habituales consiste en utilizar agua demasiado caliente, lo que puede estropear la levadura.

También es frecuente reducir el tiempo de fermentación por impaciencia. Una masa insuficientemente fermentada produce panes compactos y poco esponjosos.

Otro error consiste en retirar la tapa nada más terminar la cocción. Ese cambio brusco de temperatura puede hacer que los panes se arruguen ligeramente.

Preguntas frecuentes sobre el pan al vapor

¿Qué harina se utiliza para hacer pan al vapor?

La harina de fuerza ofrece los mejores resultados, aunque también puede prepararse con harina de trigo común.

¿Se puede hacer pan al vapor sin vaporera?

Puede conseguirse un efecto parecido con una rejilla de metal o un colador grande.

¿Cuánto tiempo tarda en hacerse?

El tiempo es de unas dos horas.

¿Por qué el pan al vapor queda duro?

Generalmente ocurre por falta de fermentación, exceso de harina o una cocción demasiado prolongada.

¿Se puede congelar?

Sí. Una vez frío, puede congelarse durante aproximadamente dos meses.

¿Cuál es la diferencia entre bao y pan al vapor?

El bao es una variedad de pan al vapor que normalmente se sirve rellena o doblada. El pan al vapor también puede prepararse sin relleno, como ocurre con los mantou.

¿Se puede hacer en Thermomix?

Sí. La Thermomix facilita el amasado y también permite cocinar los panes utilizando el recipiente Varoma.

¿Qué relleno es el más tradicional?

El cerdo marinado y cocinado lentamente continúa siendo el relleno más clásico dentro de la cocina china.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 1 hora y 45 minutos

Tiempo de cocción: 15 minutos

Porciones: 8 panes

Calorías aproximadas: 180 kcal por unidad (sin relleno)

Tipo de cocina: Asiática

Tipo de comida: Pan y acompañamiento