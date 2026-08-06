Solomillo de cerdo relleno en cazuela: receta jugosa y muy fácil

Hay carnes que, por su propia naturaleza tierna, se prestan a celebraciones sin necesidad de pasar horas vigilando los fogones. El solomillo de cerdo encabeza esa lista de cortes nobles que perdonan pequeños despistes si se tratan con un mínimo de criterio. Prepararlo relleno y guisado en cazuela transforma una pieza modesta en un plato principal de altura, donde la carne absorbe toda la jugosidad del fondo mientras el interior esconde una sorpresa de sabores concentrados. Lejos de la rigidez del horno convencional, el chup-chup tradicional de la cacerola asegura una textura melosa.

Quienes disfrutan explorando las posibilidades de esta pieza ya habrán probado quizás un suculento solomillo de cerdo al horno o se habrán dejado seducir por los matices intensos de un solomillo de cerdo relleno de foie, sin olvidar opciones más ligeras como un solomillo de cerdo relleno de verduras cargado de matices vegetales.

Ingredientes

Un solomillo de cerdo hermoso y limpio de grasa superficial, abierto en un libro horizontal con ayuda de un cuchillo afilado.

100 gr de jamón serrano

Unas tiras de pimiento de piquillo o asado

Un puñado de ciruelas pasas sin hueso previamente hidratadas en brandy o el licor de preferencia

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 zanahoria

1 vaso de vino tinto joven

Aceite de oliva virgen extra, sal marina, pimienta negra molida

Caldo de carne casero

Cómo hacer Solomillo de cerdo relleno en cazuela paso a paso

Extiende la pieza de carne abierta sobre la tabla de trabajo, salpimentea el interior con moderación y distribuye las lonchas de jamón cubriendo la base. Coloca encima las tiras de pimiento junto con las ciruelas pasas alineadas en el centro para facilitar el doblado. Enrolla el solomillo con firmeza sobre sí mismo, asegurando el conjunto con hilo de cocina bien atado o una malla elástica de carnicero para que el relleno no escape durante la cocción. Calienta un fondo generoso de aceite de oliva en una cazuela amplia de fondo grueso a fuego vivo. Introduce la pieza y dórala por todas sus caras hasta conseguir una costra tostada y uniforme que selle los jugos en el interior. Retira el solomillo momentáneamente y, en esa misma grasa impregnada de sabor, echa la cebolla picada en juliana, los ajos laminados y la zanahoria en rodajas. Deja que las verduras se cocinen lentamente hasta caramelizarse. Devuelve el solomillo a la cazuela, vierte el vino tinto y deja que el alcohol se evapore por completo antes de incorporar el caldo de carne. Tapa el recipiente y baja el fuego al mínimo, permitiendo que la carne macere y se cocine con suavidad durante treinta y cinco minutos. Rectifica el punto de sal.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo del solomillo es la sobrecocción, que lo transforma en una suela seca. Retíralo de la cazuela en cuanto alcance el punto y déjalo reposar diez minutos antes de cortar las rodajas con un cuchillo de sierra bien afilado; así los jugos se redistribuyen y la carne no se desmorona.

Si la salsa queda demasiado ligera tras el chup-chup, extrae las verduras, tritúralas finamente y devuélvelas al fuego para conseguir una textura espesa sin necesidad de recurrir a harinas.

Variantes de la receta

La versatilidad de este corte permite modificar el interior según los ingredientes de temporada que tengas a mano. Puedes sustituir las ciruelas por orejones de albaricoque y cambiar el jamón por bacon ahumado para buscar un perfil más rústico. En los meses fríos, añadir unas setas silvestres rehogadas junto a las verduras del fondo eleva el plato a otra categoría gastronómica.

Con qué acompañar Solomillo de cerdo relleno en cazuela

Unas patatas panaderas horneadas con cebolla y un toque de romero absorben de maravilla la salsa oscura del guiso. También funciona estupendamente un puré de patata casero bien de mantequilla o unas rodajas de pan de pueblo para rellenar el plato hasta la última gota.

Cómo conservar Solomillo de cerdo relleno en cazuela

Una vez frío, corta el solomillo en rodajas y guárdalo en un recipiente hermético cubierto con su propia salsa dentro de la nevera, donde aguardará perfecto hasta tres días. Para recalentarlo, colócalo en una sartén a fuego suave con un chorrito de caldo extra para que recupere la ternura original sin resecarse.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional / Casera española

Tipo de comida: Almuerzo principal o cena formal

Calorías totales aproximadas: 480 kcal por ración