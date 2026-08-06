Cómo preparar sopa de melón fría: la alternativa para quienes no les gusta el gazpacho

La alternativa para quienes no les gusta el gazpacho es una deliciosa sopa de melón fría que puede cambiarlo todo. Es hora de saber qué es lo que podemos cocinar en estos días en los que cada ingrediente cuenta. Sobre todo, si tenemos en cuenta que nos apetece algo fresco y fácil de cocinar. Estaremos muy pendientes de este ingrediente de lo más veraniego que tiene unas propiedades ideales para esta época del año. Lo que queremos es descubrir un tipo de sopa que realmente puede acabar siendo básica para estos días.

Un plato de cuchara que podemos descubrir de la mano de una sopa de esas que podemos llevar a la playa o a la piscina. En cualquier caso, es un buen aliado del sabor y de las buenas propiedades de este tipo de ingrediente que puede acabar siendo esencial. Esta combinación de alimentos que tenemos en nuestro poder acabará siendo las que nos ayudará a crear un tipo de plato de esos que se convierten en una buena alternativa al gazpacho. Vamos a conseguir crear un plato de esos que impresionan en un abrir y cerrar de ojos.

La alternativa para quienes no les gusta el gazpacho

A quienes no les gusta el gazpacho hay una alternativa que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente cada detalle cuenta, es momento de descubrir la esencia de este tipo de plato que, sin duda alguna será el que tenga como base un buen ingrediente saludable.

El melón es una fruta de temporada nacional. Somos productores de los mejores melones del mundo. Un básico que nos trasladará a otros tiempos, cuando nos llevábamos esta fruta a la playa, para comer de postre o estaba siempre en el rincón de la casa más fresco para alegrarnos las meriendas o los postres.

Es un buen aliado de una combinación de sabores que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Lo mejor del melón es que no sólo nos sirve como postre, sino que cada vez hay más recetas con el sabor salado que estamos buscando. Un buen básico que acabará marcando la diferencia.

Una sopa de esas que realmente pueden convertirse en la alternativa al gazpacho que golpea con fuerza cualquier cena, comida o incluso merienda que se precie.

Pasos para preparar sopa de melón fría

Una sopa de melón fría es una alternativa al gazpacho de lo más especial. Podemos disfrutar de este plato de una manera muy especial, con una mezcla de ingredientes y de sabores que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado, es cuestión de ponernos manos a la obra con esta opción de lo más recomendable que nos alegrará el verano.

Ingredientes:

1 melón

150 gr de jamón

1 yogur natural

Sal

Pimienta

Perejil

Aceite de oliva

Cómo preparar una sopa fría de melón con jamón

Esta receta se basa en pocos ingredientes frescos que deben de estar preparados para triunfar. Los usaremos de tal forma que conseguiremos la combinación perfecta de sabores y de texturas. Empezaremos con el melón, vamos a usar un melón de un kilo más o menos, por esa cantidad pondremos 150 gramos de jamón. De ser más grande le añadiríamos la parte proporcional de más a la receta. Pelamos el melón y lo cortamos en trocitos. Lo ponemos directamente en el vaso de la batidora. Podemos dejar unos trocitos para decorar y de esta manera conseguiremos darle un toque aún más fresco a esta sopa. Le añadimos a esta base el yogur natural, le dará un toque cremoso y un poquito más de consistencia a esta sopa. Mezclamos bien y salpimentamos al gusto hasta tener listo el ingrediente principal de esta sopa. Nos ponemos manos a la obra con el jamón. Lo cortamos en trocitos del mismo tamaño. En una sartén con un poquito de aceite vamos a sofreírlo, de esta manera conseguiremos una intensidad más elaborada. Con este ingrediente cocinado lo ponemos con la sopa de melón y mezclamos. Tendremos esta maravilla casi lista. Dejamos esta mezcla en la nevera para poder servirla muy fresquita. Presentamos esta sopa en un plato o bol, encima colocamos unas bolitas de melón y un poco de perejil picado. Podemos añadirle un huevo rallado o un poquito de queso de cabra. La combinación de estos ingredientes se convertirá en algo increíble. Tendremos lista una sopa fría digna de un restaurante y solo habremos necesitado unos 15 minutos para traerla a la mesa. Atrévete con este plato rápido saludable, es una maravilla en todos los sentidos.

Esta combinación de ingredientes pude ser la mejor de la temporada, una opción de lo más recomendable para estos días en los que el termómetro no deja de subir.