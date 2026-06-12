Café frappé con Thermomix: receta fácil, rápida y refrescante paso a paso

El frappé, como lo conocemos hoy en día, se remonta al año 1957, cuando en una feria Internacional del Comercio de Tesalónica, el representante de la famosa compañía Nestlé presentó una curiosa bebida de chocolate para niños que se preparaba al instante. Desde entonces, el frappé ha evolucionado y, sobre todo, se ha adaptado para todo tipo de bebidas, como en este caso, para el café, y es que hay muchas formas de disfrutar de un buen café que van más allá de la tradicional.

El café, por otro lado, el ingrediente estrella y la razón de ser de esta receta, es una bebida que se destaca por proporcionar interesantes beneficios para la salud y bienestar general, por supuesto, siempre y cuando se consuma de forma controlada. Esto se debe, principalmente, a que tiene una alta concentración de antioxidantes que, sin lugar a dudas, son determinantes para ralentizar el envejecimiento de los tejidos y las células en general.

Los ingredientes son sencillos, café, hielo, leche y el endulzante que prefieras. A partir de ahí cada persona acaba encontrando su propia versión. Algunos lo toman intenso y apenas dulce. Otros buscan una textura más suave añadiendo un poco más de leche.

Ingredientes:

2 cucharadas de café soluble

200 ml de leche entera, semidesnatada o desnatada

2 cucharadas de azúcar

10 cubitos de hielo

Cómo hacer café frappé con Thermomix paso a paso:

Colocar los cubitos de hielo en el vaso de la Thermomix y picar durante 30 segundos a una velocidad progresiva de entre 5 – 10. En otro recipiente, mezclar la leche, el café soluble y el azúcar. Remover muy bien hasta que todos los ingredientes se integren a la perfección. Probar y rectificar de azúcar, en caso de que fuese necesario. Añadir la mezcla anterior al vaso de la Thermomix en donde están los cubitos de hielo picados y proceder a programar 30 segundos en la velocidad número 2. Transcurrido el tiempo anterior, volver a programar otros 30 segundos, solo que en esta ocasión en la velocidad 10. Servir la mezcla en vasos altos y decorar a gusto con cualquier otro elemento, como, por ejemplo, nata montada.

Variantes del café frappé con Thermomix

Una de las mejores cosas del café frappé es que admite cambios sin complicaciones.

Si te gusta experimentar un poco, puedes añadir unas gotas de extracto de vainilla. No transforma la bebida por completo, pero aporta un aroma muy agradable. También funciona bien una pizca de canela o un poco de cacao puro.

Las bebidas vegetales ofrecen otra alternativa interesante. La de avena suele aportar una textura especialmente cremosa, mientras que la de almendra deja un sabor más suave.

Y luego está la versión más golosa. La que incorpora una bola de helado de vainilla. Técnicamente se acerca más a un batido de café, pero sigue siendo una opción muy popular cuando apetece darse un capricho.

El truco para que el frappé quede cremoso y no aguado

El principal enemigo del café frappé es el exceso de agua. Cuando el hielo se derrite demasiado rápido, la bebida pierde cuerpo y la espuma desaparece en pocos minutos. Por eso merece la pena utilizar ingredientes fríos desde el principio. El café recién hecho, todavía caliente, acelera el proceso y suele arruinar parte de la textura.

También ayuda servirlo en vasos previamente enfriados. No es obligatorio, claro. Pero se nota.

Café frappé sin Thermomix: cómo hacerlo con batidora convencional

No tener Thermomix no debería ser una excusa para renunciar a esta receta. Cualquier batidora de vaso con capacidad para triturar hielo puede ofrecer resultados muy parecidos. El batido tiene que ser a una potencia suficiente para una textura cremosa.

Cuántas calorías tiene el café frappé

Un café frappé sencillo, elaborado con café, hielo y una pequeña cantidad de leche, puede mantenerse en valores relativamente bajos. En cambio, cuando aparecen ingredientes como nata, siropes, azúcar extra o helado, las calorías aumentan con bastante rapidez.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos

Porciones: 2 vasos

Información nutricional aproximada por ración:

Calorías: 50-180 kcal

Proteínas: 2-5 g

Grasas: 1-5 g

Hidratos de carbono: 5-20 g

Calorías totales de la receta: aproximadamente 100-360 kcal

Tipo de cocina: Internacional

Tipo de comida: Bebida fría, desayuno o merienda

Esta receta de café frappé en la Thermomix es muy fácil de hacer y la tendrás lista en pocos segundos. Es perfecta para cualquier ocasión y siempre la puedes adaptar a tu gusto, por ejemplo, puedes agregarle un chorrito de leche condensada si te gusta un poco más dulce y con textura densa. ¿Te animas a prepararlo?