Es el pescado azul del verano pero poca gente en España le saca partido: 5 recetas con sardinas fáciles e ideales para principiantes

La sardina es uno de los pescados azules más completos del verano: barata, fácil de encontrar y cargada de omega-3 justo en los meses en los que más grasa saludable acumula, entre julio y agosto. Aun así, en muchas cocinas españolas apenas se anima nadie a comprarla más allá de la brasa de turno.

Aunque no lo parezca, buscar recetas con sardinas que no compliquen la vida en la cocina es bastante sencillo. Y para ser honestos, no hace falta ser un cocinero experimentado para sacarles partido. A continuación, se comparten cinco opciones que están pensadas justamente para eso: para quien empieza.

Cinco recetas con sardinas fáciles para quien nunca las ha cocinado

Ninguna de estas opciones exige técnica ni utensilios especiales. Van de menos a más elaboración, terminando con una versión que ni siquiera necesita encender el fuego.

1. Sardinas a la plancha con ajo y limón

Es la forma más directa de cocinar sardinas frescas y la primera que conviene probar si nunca se ha hecho antes. No lleva más de diez minutos de principio a fin y el sabor recuerda mucho al de cualquier chiringuito de playa.

Para esta receta hacen falta pocos ingredientes, casi todos habituales en cualquier cocina:

Sardinas frescas limpias, sin tripas ni escamas.

Ajo picado, perejil fresco, aceite de oliva y sal.

Medio limón para servir.