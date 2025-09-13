Cómo evitar que la cocina huela cuando cocinas pescado: el chef Martín Berasategui revela el truco definitivo

El chef Martín Berasategui tiene el truco definitivo para evitar que tu casa huela a pescado, es una forma esencial de conseguir este cambio. Es momento de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estos días cargados de acción. El pescado es un ingrediente esencial que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser esenciales.

El chef Martín Berasategui revela el truco definitivo

A partir de ahora cocinarás pescado y lo harás de la mejor manera posible, no solo te quedará delicioso, sino que, además, evitará que toda tu cocina esté en perfectas condiciones. Le dirás adiós por completo al olor a pescado con este tipo de consejos que son fundamentales.

Tu cocina no va a oler a pescado nunca más

Tal y como nos explica Martín Berasategui: «Para que el pescado a la plancha no huela, el truco son 10 minutos en leche». Un extra de buenas sensaciones que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración. Podemos poner en práctica este tipo de platos de pescado con una receta que te proponemos.

El pescado es siempre un buen aliado de un extra de buenas sensaciones de la mejor forma posible a la hora de crear este tipo de recetas espectaculares. Con esta base no puedes fallar, ventila bien la cocina y no dudes en aplicar este truco que te ayudará a disfrutar de uno de los básicos de temporada. Unas increíbles sardinas a la plancha te están esperando.

Ingredientes:

12 sardinas

80 gramos de queso parmesano

60 gramos de hierbas frescas (albahaca, tomillo, perejil, romero)

80 gramos de pan rallado

1 limón

150 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Elaboración:

Limpiar las sardinas: cortar la cabeza (justo detrás de las agallas), abrir con un cuchillo por la parte inferior y retirar las vísceras; luego abrir por completo la sardina para retirar el espinazo (aunque hay quienes prefieren dejar las espinas). Salpimentar y reservar. Trocear las hierbas y colocar en un cuenco, agregar el pan rallado, el queso parmesano, una pizca de sal y otra de pimienta y rallar la piel del limón. Una vez rallado el limón se puede exprimir el zumo sobre las sardinas. Colocar una porción de la mezcla de hierbas y parmesano en cada sardina, cerrarlas como un libro e ir colocando en una bandeja para hornear, previamente engrasada con un chorrito de aceite de oliva. Una vez que estén todas listas, rociar aceite de oliva sobre las sardinas y luego espolvorear con el resto de la mezcla de queso y hierbas. Introducir la bandeja en el horno y cocinar a 180° durante 10 minutos y estarán listas para servir.

Las sardinas son uno de los pescados más deseados del momento, es barato y bueno, además de tener un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Aplica este truco y descubre la forma de descubrir lo mejor de cualquier pescado sin pensar en olores.