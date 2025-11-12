Nogueras a Sánchez sin anestesia: «Es un cínico, un hipócrita, esto se ha acabado»

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «cínico» e «hipócrita», debido a los planteamientos que han derivado en la ruptura de relaciones entre el PSOE y los separatistas. «Esto se ha acabado», ha recalcado la dirigente independentista este miércoles en el Congreso de los Diputados.

«Parece que sólo le interesa el poder», ha continuado Nogueras, después de que Sánchez no cumpliera con los compromisos y provocara, según Junts, la ruptura del acuerdo que permitió la legislatura en 2023.

«Usted ha apelado esta mañana el espíritu del acuerdo. Nosotros apelamos a la materialización de los acuerdos. Queremos hechos. A ustedes les interesan los titulares, a nosotros nos interesan los hechos, y su intervención de hoy no ha hecho más que darnos aún más la razón. Es un cínico y un hipócrita», ha dicho la portavoz de Junts de Sánchez, al que también ha llamado «irresponsable».

«El Gobierno sólo se mueve si lo apretamos», ha subrayado Nogueras en el Pleno del Congreso de los Diputados. «Hace demasiado tiempo que como catalanes recibimos insultos y menosprecio de parte de los distintos gobiernos en España y también de una parte de los españoles. Pero ya hace días que muchos catalanes decidimos que ya bastaba de callarnos mientras dependa de nosotros ni un desprecio, ni un insulto, ni un abuso de ustedes hacia los catalanes, quedará sin respuesta. Ningún insulto del Gobierno quedará sin respuesta», ha añadido, este miércoles.

«Son ustedes unos irresponsables y las consecuencias de sus incumplimientos son su responsabilidad», ha incidido la portavoz de Junts, que ha pedido a Sánchez que «suba el volumen del pinganillo» para escuchar lo que » los suyos no le han explicado o no ha entendido». «Esta relación se ha acabado. Ustedes incumplen con los catalanes», ha zanjado.

«Usted perdió las elecciones y gracias a nuestros votos es presidente y no lo es Feijóo. Quien ha evitado que tengamos un gobierno del PP con Vox es Junts. Así que, lecciones ninguna. No ha aprovechado la oportunidad que tenía. Sólo tenían que hacer una cosa, cumplir con los catalanes y cumplir los acuerdos», ha completado Miriam Nogueras.

Sánchez se arrodilla ante Junts

En su comparecencia, la primera del Pleno de la Cámara Baja, Pedro Sánchez ha suplicado a Junts que «recupere el espíritu de acuerdo» buscando alargar su mandato después del órdago de la formación separatista contra el Ejecutivo de dejar «bloqueada» la legislatura.

Sánchez, que ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados a petición propia y tras varias solicitudes del PP, ha hecho hincapié en que lo importante es «mejorar la vida de los conciudadanos»: «Estamos hablando de política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos, voten lo que voten y piensen lo que piensen», ha insistido, además de decir que apela «al espíritu del acuerdo» porque «la suerte de mucha gente depende de lo que aquí se aprueba».

Todo ello, mientras ataca al PP. Al partido de Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de ser una «oposición destructiva». «Ni arrimó el hombro cuando la coyuntura así lo exigía, abonada al esperpento y rendida a la ultraderecha», ha espetado el dirigente del PSOE desde la tribuna de oradores del Congreso.