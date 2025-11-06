Junts bloquea todas las leyes del Gobierno y propina «un baño de realidad» a Sánchez: «No puede gobernar»

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, ha anunciado este jueves que el partido independentista catalán registrará enmiendas a la totalidad a todas las leyes que presente el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La formación liderada por Carles Puigdemont toma esta decisión dando continuidad a la decisión transmitida de romper relaciones con el Ejecutivo central y complica más todavía la legislatura.

«Sánchez tiene una deuda muy grande con los ciudadanos de Cataluña que ni caduca ni prescribe», ha transmitido Nogueras este jueves en una comparecencia en una sala del Congreso. La portavoz de Junts lamenta que el presidente del Gobierno «no haya explicado como pensaba gobernar» y define la acción del partido como «un baño de realidad para PSOE y Sumar».

Junts formaliza así la ruptura con el Gobierno, que el partido anunció la pasada semana, con enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente de aquí en adelante el Ejecutivo central, el voto en contra de las que se encuentran en tramitación y la negativa al apoyo en caso de presentación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2026.

«La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada», ha sentenciado Nogueras en una comparecencia en el Congreso acompañada de los otros seis diputados de Junts, en la que ha recriminado al presidente Pedro Sánchez que, una semana después del anuncio de la decisión de su formación, aún no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de su partido.

Mientras Nogueras se dirigía a los medios, Junts ha registrado las enmiendas de totalidad a las 25 leyes del Gobierno que aún no han arrancado su tramitación. Además, la portavoz ha subrayado la intención firme de su partido para no votar a favor de otras 21 leyes que aún están en trámite y que también pedirán la devolución al Ejecutivo de las próximas que pueda presentar.

«Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la Ley Bolaños o la Ley Begoña», ha adelantado Nogueras, añadiendo que el Gobierno ha perdido «una oportunidad histórica» por no cumplir los acuerdos que alcanzaron con los separatistas a cambio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en el denominado acuerdo de Bruselas.

El pasado lunes 27 de octubre, la Ejecutiva de Junts, tras reunirse en la localidad francesa de Perpiñán, defendió por unanimidad romper relaciones con el PSOE. Esta decisión, que fue adelantada en primicia por OKDIARIO y confirmada horas después por el líder de la formación, Carles Puigdemont, en rueda de prensa, abre una grieta muy sensible en el Gobierno de Pedro Sánchez que se acrecienta con el anuncio de bloquear todas las leyes que presenten PSOE y Sumar en el Congreso de los Diputados.