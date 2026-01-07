Llevar romero en el bolsillo tiene sentido: los expertos explican los motivos y beneficios

Desde hace siglos, el romero es una planta aromática con un amplio abanico de usos que van más allá de la cocina. Originario de la región mediterránea, a lo largo de la historia multitud de civilizaciones lo han utilizado como amuleto, remedio natural y símbolo cultural. Ahora, la ciencia ha revelado por que llevar romero en el bolsillo no es una costumbre tan irracional como podría parecer.

Expertos en botánica, neurociencia, etnografía y fitoterapia coinciden en que el romero tienen compuestos activos con efectos reales sobre la salud tanto física como mental. Aunque no sustituye tratamientos médicos, influye positivamente sobre la concentración, el estado de ánimo y la memoria.

¿Por qué deberías llevar romero en el bolsillo?

El uso del romero se remonta a la antigüedad. En el Egipto faraónico se colocaban ramas de romero en las tumbas como símbolo de protección en el más allá. En la Grecia clásica, los estudiantes llevaban coronas de romero mientras estudiaban, y en la antigua Roma, la planta estaba asociada a la fidelidad y a la claridad mental. Durante la Edad Media, el romero se utilizó como elemento protector frente a enfermedades y malos olores. También formaba parte de rituales religiosos y domésticos, y se llevaba en bolsillos, bolsas de tela o bajo la ropa.

Qué dice la ciencia

Investigaciones recientes han analizado los efectos del aroma del romero sobre el sistema nervioso. Uno de los compuestos más estudiados es el 1,8-cineol, un componente del aceite esencial de romero que puede atravesar la barrera hematoencefálica cuando se inhala.

Estudios en neurociencia han observado que la exposición al aroma de esta planta medicinal puede mejorar ciertas funciones cognitivas, especialmente la memoria y la capacidad de atención. Por este motivo, algunos expertos explican que llevar romero en el bolsillo puede generar un estímulo olfativo.

Precisamente, el olfato es uno de los sentidos más directamente conectados con el sistema límbico, la región del cerebro relacionada con la memoria, las emociones y el aprendizaje. A diferencia de otros sentidos, la información olfativa no pasa primero por el tálamo, sino que llega casi directamente a estructuras como la amígdala y el hipocampo.

Esto explica por qué ciertos olores pueden evocar recuerdos o cambiar el estado de ánimo en cuestión de segundos. El romero, con su aroma fresco y penetrante, actúa como un estímulo que puede favorecer la sensación de alerta mental y claridad.

Beneficios asociados

Los expertos coinciden en que llevar romero en el bolsillo no produce efectos milagrosos, pero sí puede aportar algunos beneficios:

Mejora de la concentración: el aroma puede ayudar a mantener la atención durante tareas prolongadas.

Sensación de claridad mental: muchas personas describen una percepción subjetiva de mayor lucidez.

Reducción leve del estrés: aunque es estimulante, el romero también puede contribuir a un equilibrio emocional.

Anclaje emocional: funciona como recordatorio sensorial en momentos de nerviosismo o dispersión.

Investigaciones recientes respaldan parte de esa intuición literaria. Un estudio presentado en la conferencia anual de la Sociedad Británica de Psicología señala que el aceite esencial de romero mejora la capacidad de los adultos para recordar hechos pasados y tareas futuras. El trabajo, liderado por el doctor Mark Moss, de la Universidad de Northumbria, amplía investigaciones previas que ya habían mostrado mejoras en la memoria a largo plazo y en el cálculo mental asociadas a su aroma.

En este experimento, los participantes expuestos al aceite de romero mostraron una mejora significativa en la memoria prospectiva, clave para recordar acciones que deben realizarse en momentos concretos. Los resultados indicaron una precisión entre un 60 % y un 75 % superior frente al grupo de control. Estos hallazgos abren la puerta a posibles aplicaciones terapéuticas en personas mayores y pacientes con deterioro cognitivo.

Uma Naidoo, es una psiquiatra nutricional de la Universidad de Harvard y experta en el cerebro, explicó que «la investigación sobre los efectos terapéuticos del romero sugiere que el uso de la hierba y sus extractos puede ayudar a aliviar el dolor (analgesia) mientras actúa como un tónico para el sistema nervioso, aliviando los síntomas de estrés, depresión y ansiedad».

Simbolismo y psicología

Los beneficios del romero no se limitan a su composición química. Desde el punto de vista psicológico, llevar una ramita de romero en el bolsillo puede funcionar como un «objeto ancla», un elemento que recuerda a la persona un propósito concreto: concentrarse, calmarse o mantenerse presente. Este mecanismo es similar al uso de amuletos, pero no depende de creencias mágicas, sino de procesos cognitivos bien conocidos. La mente asocia el objeto con un estado deseado, y esa asociación puede influir en la conducta y el estado emocional.

Los expertos aclaran que este tipo de estrategias no sustituyen hábitos saludables, pero pueden reforzarlos. En definitiva, el valor de llevar romero en el bolsillo reside tanto en su química como en su simbolismo. Una práctica sencilla que conecta pasado y presente.