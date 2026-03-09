Mañueco mantiene los 31 escaños de 2022 y seguirá necesitando a Vox, que crece cuatro

Alfonso Fernández Mañueco y el PP ganarán las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León, aunque lo harán sin mayoría absoluta y sin sumar nuevos escaños, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, la última que se publica en toda España antes de los comicios. El PSOE se quedará en 27 procuradores, en un resultado más que digno tras las hecatombes en Extremadura y Murcia. Vox es el único de los partidos nacionales que sube y tendría 17 escaños en la Cortes castellanoleonesas, cuatro más que los que obtuvieron en 2022.

Con estos resultados en el sondeo, Mañueco seguiría necesitando a Vox para ser investido y gobernar, dentro de una mayoría abrumadora de la derecha en Castilla y León. El Partido Popular repetiría su resultado electoral de 2022, lo que les valdría para ganar las elecciones, pero la mayoría absoluta quedaría muy lejos, convirtiendo al partido liderado en la región por Carlos Pollán en clave para una potencial investidura.

El candidato del Partido Popular y actual jefe del Ejecutivo de Castilla y León obtendría los mismos escaños que en las últimas elecciones de la región, que datan de febrero de 2022. En porcentaje de voto, los populares pasarían del 31,4% de los apoyos hace cuatro años al 33,4% actual, algo que no se traduce en una subida de representantes en las Cortes pese a ser la formación que más sube con respecto a hace cuatro años, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO.

La encuesta refleja una nueva derrota del PSOE, tras las ya confirmadas de Extremadura y Aragón. Sin embargo, la formación que presenta como candidato a Carlos Martínez, se dejaría en Castilla y León un escaño con respecto a las elecciones de 2022, las últimas en la región, si bien en votos sí crece en 5.000, fruto del teórico aumento de la participación general en las elecciones, del 63,4% al 65%.

Estos resultados en la encuesta dejan en buen lugar a Martínez, quien ha pedido que no le etiqueten como sanchista para tratar de evitar otra debacle electoral, y prefiere mantenerse en un segundo plano, al contrario que Miguel Ángel Gallardo, en Extremadura, y Pilar Alegría, en Aragón, a quienes los vínculos con los escándalos que también salpican al presidente del Gobierno perjudicaron sobremanera en las urnas, con efectos históricos en lo negativo para el PSOE.

Crecimiento notable de Vox

Vox, como sucediera en las últimas elecciones regionales en Aragón y en Extremadura, es el partido que más crece también en Castilla y León. La formación liderada por Carlos Pollán sube cuatro escaños con respecto a 2022, cuando logró un resultado histórico con un total de 13 procuradores en la Cortes, que ahora serían 17 según este sondeo.

El partido de Abascal sube en votos, un 2,4% –45.332 sufragios–, para llegar a una cifra total de 260.000. Así, el crecimiento de Vox que ya vimos en Extremadura y en Aragón quedaría refrendado el 15 de marzo también en Castilla y León. Entre PP y Vox suben en casi 100.000 votos, lo que refuerza el mandato de la derecha en el nuevo ciclo político en la región.

El PSOE, solo en la izquierda

En lo que respecta al resto de partidos políticos, Unión del Pueblo Leonés (UPL) aparece destacado en la encuesta con un total de cuatro escaños y un aumento de un representante y 18.000 votos con respecto a los comicios de 2022. La formación se presentará en tres de las nueve circunscripciones de Castilla y León, que se corresponden con Zamora, Salamanca y León.

El PSOE se queda solo en la izquierda, toda vez que IU es la única formación nacional que aparece con representante, uno, según el sondeo de Data10 para este periódico. Podemos, que se separa del partido mencionado en diferencia a lo acontecido en 2022, no superaría el 2% y se quedaría sin escaños.

Por Ávila y Soria Ya, partidos localistas, sumarían un representante cada uno, en las Cortes de Castilla y León, lo que supone un resultado especialmente negativo para la formación soriana, que logró tres escaños en los comicios de hace cuatro años y perdería dos, además de 5.000 votos, en este 15 de marzo de 2026.

Datos por provincias

El reparto por provincias deja como ganador al Partido Popular en cinco de las nueve circunscripciones en las elecciones de Castilla y León. En Valladolid, Segovia, Palencia, Ávila y Soria la formación liderada por Alfonso Fernández Mañueco lograría la victoria, siempre con un escaño de ventaja sobre el PSOE, que sólo ganaría en León con cinco representantes, por los cuatro del PP y de UPL.

Por su parte, según la encuesta, se daría un empate técnico entre PP y PSOE tanto en Salamanca como en Burgos, con ambas formaciones igualadas en escaños pero el Partido Popular, en ambos casos, con casi 10.000 votos de ventaja sobre su rival directo.