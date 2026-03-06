Cuántos escaños son necesarios para la mayoría absoluta en Castilla y León

En las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, uno de los aspectos clave para determinar quién gobernará la comunidad es el número de escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el parlamento regional, conocido como las Cortes de Castilla y León.

Actualmente, el parlamento autonómico está compuesto por 82 procuradores (diputados regionales). Con este número total de representantes, la mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños, es decir, la mitad más uno de la cámara.

Alcanzar esa cifra permite a un partido político gobernar en solitario, aprobar leyes y sacar adelante iniciativas parlamentarias sin depender de pactos con otras formaciones políticas.

Hasta hace poco, las Cortes contaban con 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta estaba fijada en 41 escaños. Sin embargo, un cambio demográfico en la provincia de Segovia provocó una modificación en la distribución de representantes, lo que elevó el número total de diputados autonómicos a 82. Como consecuencia, el umbral para gobernar en solitario pasó de 41 a 42 escaños.

Los 82 procuradores de las Cortes se distribuyen entre las nueve provincias de la comunidad autónoma según su población. El reparto actual es el siguiente:

Valladolid: 15 escaños

León: 13 escaños

Burgos: 11 escaños

Salamanca: 10 escaños

Ávila: 7 escaños

Palencia: 7 escaños

Segovia: 7 escaños

Zamora: 7 escaños

Soria: 5 escaños

Este sistema combina un número mínimo de escaños por provincia con una asignación adicional en función de la población.

¿Cómo librarse de ser mesa electoral?

Quienes reciban la notificación disponen de un plazo de siete días naturales para presentar una excusa ante la Junta Electoral de Zona correspondiente. La solicitud debe hacerse por escrito y acompañada de la documentación que acredite el motivo alegado. La Junta estudiará cada caso y comunicará si la excusa es aceptada o rechazada. No basta con manifestar la imposibilidad de acudir: es imprescindible justificarla documentalmente dentro del plazo legal.

Además, la normativa también contempla una serie de causas que, debidamente acreditadas, permiten quedar exento. Entre ellas figuran:

Tener entre 65 y 70 años , franja en la que el desempeño es voluntario si se solicita la exención.

, franja en la que el desempeño es voluntario si se solicita la exención. Sufrir una discapacidad o incapacidad permanente .

o . Estar de baja médica por incapacidad temporal.

Encontrarse en el sexto mes de embarazo o en periodo de descanso por maternidad/paternidad .

o en . Haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años.

En estos casos, será necesario aportar certificados médicos u otra documentación oficial que respalde la situación.

No presentarse el día de la votación sin causa justificada puede tener consecuencias legales. La ley contempla multas económicas e incluso penas de prisión en los casos más graves. Por ello, las autoridades recomiendan atender con diligencia la notificación y, en caso de imposibilidad, formalizar la excusa dentro del plazo establecido.