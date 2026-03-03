Cómo librarse de ser mesa electoral en las elecciones Castilla y León 2026

Con la convocatoria de las elecciones en Castilla y León el próximo 15 de marzo, miles de ciudadanos de la comunidad autónoma podrían recibir la notificación oficial que les designa como miembros de una mesa electoral. Aunque se trata de una obligación cívica recogida en la ley, existen supuestos concretos que permiten quedar exento del cargo si se cumplen determinados requisitos y se presentan dentro del plazo establecido.

La designación de los integrantes de las mesas electorales se realiza mediante sorteo público entre las personas incluidas en el censo electoral de cada municipio y menores de 70 años. Cada mesa está compuesta por un presidente y dos vocales, además de sus respectivos suplentes. La notificación se entrega en el domicilio del seleccionado y, desde ese momento, comienza a contar el plazo para presentar posibles alegaciones.

Formar parte de una mesa electoral no es voluntario. La legislación española establece que el desempeño del cargo es obligatorio y que la negativa injustificada puede acarrear sanciones económicas e incluso responsabilidades penales.

¿Cómo evitar estar en una mesa electoral?

Quienes reciban la notificación disponen de un plazo de siete días naturales para presentar una excusa ante la Junta Electoral de Zona correspondiente. La solicitud debe hacerse por escrito y acompañada de la documentación que acredite el motivo alegado. La Junta estudiará cada caso y comunicará si la excusa es aceptada o rechazada. No basta con manifestar la imposibilidad de acudir: es imprescindible justificarla documentalmente dentro del plazo legal.

Además, la normativa también contempla una serie de causas que, debidamente acreditadas, permiten quedar exento. Entre ellas figuran:

Tener entre 65 y 70 años , franja en la que el desempeño es voluntario si se solicita la exención.

, franja en la que el desempeño es voluntario si se solicita la exención. Sufrir una discapacidad o incapacidad permanente .

. Estar de baja médica por incapacidad temporal.

por incapacidad temporal. Encontrarse en el sexto mes de embarazo o en periodo de descanso por maternidad.

o en periodo de descanso por maternidad. Haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años.

En estos casos, será necesario aportar certificados médicos u otra documentación oficial que respalde la situación.

No presentarse el día de la votación sin causa justificada puede tener consecuencias legales. La ley contempla multas económicas e incluso penas de prisión en los casos más graves. Por ello, las autoridades recomiendan atender con diligencia la notificación y, en caso de imposibilidad, formalizar la excusa dentro del plazo establecido.