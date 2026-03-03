¿Dónde vive el presidente de Aragón y qué patrimonio inmobiliario tiene declarado?

En un momento en el que la vivienda se sitúa en el centro del debate público —precios al alza, acceso complicado y tensión en los centros urbanos— conocer la relación de Jorge Azcón, actual presidente de Aragón, con el mercado inmobiliario aporta contexto sobre su perfil, su trayectoria y su vínculo con el territorio que gobierna.

¿Dónde vive Jorge Azcón actualmente?

Jorge Azcón reside en Zaragoza, la ciudad en la que nació en 1973 y donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera política. Su arraigo a la capital aragonesa no es circunstancial: ha sido concejal, alcalde y hoy presidente autonómico sin abandonar su ciudad de origen.

Según distintas fuentes, creció en el casco histórico de Zaragoza, en el entorno del Coso y la calle San Miguel, una de las zonas más céntricas y tradicionales. Se trata de un área con fuerte identidad urbana, edificios históricos y una intensa vida comercial.

Vivir en el centro de Zaragoza: precios y atractivo inmobiliario

El centro de Zaragoza es, desde el punto de vista del mercado inmobiliario, el distrito más cotizado de la ciudad. Calles como Alfonso I o el entorno de la Plaza del Pilar concentran comercio, turismo, servicios y actividad cultural durante todo el año, lo que impulsa tanto la demanda residencial como la inversión.

A enero de 2026, el precio medio para comprar vivienda en el centro de Zaragoza se sitúa en 2.896 euros/m2, el más alto de la capital aragonesa. En el mercado del alquiler, la media alcanza los 12,1 euros/m2 al mes.

Esta zona combina edificios históricos rehabilitados con promociones reformadas, lo que atrae tanto a familias tradicionales como a perfiles profesionales que priorizan la cercanía al trabajo y los servicios.

El patrimonio inmobiliario de Jorge Azcón

Más allá de su residencia habitual, el presidente aragonés ha declarado un patrimonio inmobiliario significativo. Según su declaración de bienes presentada ante las Cortes de Aragón, Azcón es titular de cinco viviendas en régimen de copropiedad, además de un garaje y dos parcelas en suelo rústico.

La copropiedad es una fórmula habitual en herencias familiares o inversiones compartidas y no implica necesariamente que todas las viviendas sean de uso propio. Sin embargo, desde el punto de vista patrimonial, supone una cartera inmobiliaria diversificada que combina activos residenciales urbanos con suelo rústico.

De la promoción de VPO a la Presidencia de Aragón

La trayectoria profesional de Azcón no ha sido exclusivamente política. Tras iniciarse en Nuevas Generaciones del Partido Popular y convertirse en concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2000, desarrolló distintas responsabilidades municipales hasta liderar el partido en la ciudad.

Entre etapas políticas, trabajó en el sector privado como directivo en Aragón de una empresa especializada en la promoción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta experiencia le permitió conocer de primera mano el funcionamiento del mercado residencial, especialmente en el ámbito social y regulado.

En 2019 fue elegido alcalde de Zaragoza y, en 2023, dio el salto a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Su recorrido combina gestión municipal, conocimiento del sector inmobiliario y liderazgo autonómico, un perfil que conecta directamente con los grandes retos de vivienda y territorio.