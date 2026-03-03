Adrián Rodríguez, tras salir de la clínica de desintoxicación: «El mundo de la adicción es…»

No es ningún secreto que Adrián Rodríguez, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los actores más conocidos y queridos de nuestro país. Entre otras tantas cuestiones, porque participó en varias de las series que marcaron un antes y un después en muchos aspectos, y a toda una generación. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a Los Serrano o, incluso, Física o química. Esto hizo posible que, inevitablemente, Adrián se convirtiese en uno de los rostros juveniles más famosos del mundo de la interpretación en España. A pesar de todo, no es ningún secreto que no supo manejar bien la fama, hasta tal punto que cayó en la adicción a las drogas. Entre otras cuestiones, esto propició que se adentrara en el mundo de OnlyFans, plataforma de contenido para adultos, con la firme intención de obtener ingresos económicos.

Después de varios meses ingresado en un centro de desintoxicación, Adrián Rodríguez ha recibido el alta, como él mismo anunció en sus redes sociales: «La vida siempre te da la oportunidad de nuevos comienzos. Me siento lleno de luz, magia y ganas de vivir. Preparaos porque aquí vuelve a empezar todo». Lejos de que todo quede ahí, el actor se ha pasado por el plató de Y ahora Sonsoles, programa presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3, donde ha dado muchos más detalles sobre esta etapa de su vida y, sobre todo, desvelar en qué punto se encuentra. «Estoy muy bien, Sonsoles», comenzó diciendo Adrián Rodríguez nada más sentarse en el plató del programa de Antena 3. Poco después, reconoció que salió de la clínica hace «una semana, semana y media», aproximadamente. Además, fue algo de mutuo acuerdo, entre el equipo de especialistas del centro y él.

«Yo ya llevaba tres añitos lo que es en recuperación. Los procesos son de dos/tres años, pero yo he tenido pequeñas recaídas», explicó el actor en Y ahora Sonsoles. Acto seguido, fue mucho más allá: «Me estoy dando cuenta de que las recaídas me están enseñando aún más donde no quiero volver. Porque al final sí que era verdad que es complicado de cara a mí mismo decir ‘hostia otra vez me he fallado, otra vez he fallado a los demás’».

Y añadió: «Pero de lo que me estoy dando cuenta es que al único que me fallo es a mí mismo. Esta última ha sido como ‘ya’, como un clic que te da», aseguró el invitado bajo la atenta mirada de Sonsoles Ónega. Por si fuera poco, añadió: «Lo que siempre transmito es que se puede. No pasa nada por una recaída. Ahora estoy viviendo con un gran amigo mío, en Barcelona. Me está protegiendo mucho».

Durante su paso por el programa que se emite de lunes a viernes en Antena 3, Adrián Rodríguez se sinceró sobre su proceso: «Yo sigo en tratamiento, no es como un ‘hala hasta luego’. Yo si de repente me encuentro mal puedo contar con ellos. Me estoy encargando de tener un objetivo y un proyecto de vida». De hecho, entre esos objetivos vitales, se encuentra el de «volver a actuar».

Por si fuera poco, se sinceró sobre el instante exacto en el que tocó fondo, que fue tras abandonar Supervivientes 2018: «La vida del éxito, de la fama, de los realities, la exposición, hay gente que lo sabe gestionar y gente que no. Y yo necesitaba entender lo que me pasaba. El mundo de la adicción es la falta de gestionar tus emociones».

Además, el actor añadió algo más: «Cuando me vi en ese momento, buscas evadirte. Hay que saber gestionarlo, entras en un bucle porque no te gusta lo que ves ni quien eres. Entonces hace falta parar y meterte en una clínica para que en esas ayudas psicológicas vuelvas a aprender a priorizarte y a quererte. Tiene que ser uno el que despierte».