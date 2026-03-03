El comportamiento del dólar estadounidense ha reaccionado al conflicto de la guerra de Irán con una revalorización del 2% frente al euro. De esta forma, el billete verde vuelve a hacer una función de refugio para los inversores a nivel mundial. No obstante, se trata de un comportamiento que no tuvo esta divisa cuando la guerra de aranceles causaron tensión en las bolsas mundiales.

Por tanto, esta situación supone un gran cambio porque la pérdida de valor refugio que muchos analistas atribuían al dólar tras las políticas de Donald Trump y su deseo de un dólar débil no se ha cumplido cuando han comenzado los ataques a Irán. De esta manera, en estos dos días de mercados abiertos, lunes y martes, el dólar se ha revalorizado un 2% frente al euro, que actualmente se mueve en los 1,1587 dólares frente a los 1,1814 que marcaba a cierre del pasado viernes.

Esta subida también se ha impuesto frente a otras divisas. Así, frente a la libra esterlina, el dólar se ha revalorizado el 1,62%, y el 1,33% respecto al yen. De igual forma, la divisa estadounidense también ha ganado posiciones en relación con el dólar canadiense, australiano o neozelandés.

Además, otras divisas que han mostrado su debilidad frente al dólar estadounidense son el peso mexicano, que baja el 2% en la semana, mientras que el real brasileño se deja sólo el 0,34%.

Los analistas consideran que esta reciente fortaleza frente al resto de divisas se debe a que con la actual guerra de Irán, EEUU puede adquirir el papel de principal exportador de petróleo en los próximos años.