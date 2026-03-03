Quién es Rosario Pardo: su edad, su pareja, de dónde es y su biografía

Rosario Pardo, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Entre otras tantas cuestiones, por haber participado en un gran número de series que, inevitablemente, han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera de Rosario Pardo, así como descubrir varios datos de su vida privada como son su edad, de dónde es, su pareja actual y si tiene hijos, entre otras tantas cuestiones.

La trayectoria profesional de Rosario Pardo

Nacida en septiembre de 1959 en Jaén, desde muy temprana edad mostró inquietudes artísticas. Esto hizo posible que se formase en interpretación, lo que le permitió la posibilidad de desarrollar una amplia carrera que, con el paso de los años, abarcó teatro, cine y especialmente televisión.

A pesar de que sus primeros pasos en el mundo de la interpretación los dio sobre las tablas, lo cierto es que la pequeña pantalla fue lo que le otorgó muchísima popularidad. De hecho, uno de los papeles que marcaron un antes y un después en su trayectoria fue el de Nieves, en Cuéntame cómo pasó. Poco a poco, fue convirtiéndose en un rostro cada vez más habitual en los hogares españoles.

Otro de sus trabajos más reconocidos llegó de la mano de Los hombres de Paco, aunque fue en La que se avecina donde logró explotar al máximo su talento para la comedia. A lo largo de nada más y nada menos que cuatro décadas de profesión, Rosario Pardo ha trabajado con un gran número de profesionales de la industria, por lo que es un hecho que su carrera se caracteriza, entre otras cuestiones, por la constancia y la versatilidad.

Su vida personal

En este ámbito, Pardo siempre se ha mostrado muy discreta a la hora de compartir detalles de su vida privada. Aun así, sí que se sabe que, desde hace años, mantiene una relación sentimental con Manuel Jesús Ramos, con quien tuvo un hijo, al que decidieron llamar Gonzalo. Cabe destacar que la actriz conoció a su marido de la manera más fortuita, durante su salto a la ciudad de Sevilla y mientras estaba inmersa en un proyecto que le cambió la vida.

Sin duda, si hay algo que ha destacado en la figura de Rosario Pardo es que siempre ha sabido reinventarse, formando parte de numerosos proyectos en televisión, series y teatro que han marcado un antes y un después en muchos aspectos. Y no solamente eso, sino que también ha supuesto un gran punto de inflexión en la vida de miles de personas en nuestro país. ¡Por algo se ha convertido en una de las actrices más queridas!