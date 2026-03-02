Alineación del Atlético contra el Barcelona en Copa del Rey: Griezmann vuelve al once

Desemboca en Barcelona media temporada -casi tres cuartos- del Atlético. En juego el billete a una final de Copa del Rey que los rojiblancos no pisan desde 2013, cuando conquistaron el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Para repetir instancia deberán sobrevivir a un Camp Nou que sueña con remontar el 4-0 de la ida. Renta a defender, o mejor dicho, a administrar por los de Simeone. El Cholo tiene la baja de Barrios para la alineación del Atlético en Barcelona.

La idea era que Barrios pudiera tener minutos para la vuelta de semifinales, pero su recuperación no ha sido directamente proporcional a las hipótesis planteadas. Todavía no ha pisado el terreno de juego con el grupo. Se ejercita para llegar al partido de Champions contra el Tottenham. No obstante, sus dolencias no le impedirían viajar a Barcelona. Es probable que entre la convocatoria y viaje con el equipo e incluso que esté en el banquillo por si una situación extrema reclama su presencia.

Sin embargo, la idea principal es que viaje y no tenga minutos. Simeone no puede contar con Barrios para el duelo entre Atlético y Barcelona, pero sí con Nico, que ha vuelto a ejercitarse junto al resto de sus compañeros ya recuperado de su lesión. Se espera que el once del Cholo cuente con los que no fueron titulares ante el Oviedo. Eso pasa por Llorente, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Griezmann. El argentino llega al partido liberado tras ver puerta en el último encuentro y el francés con su futuro en el aire.

En portería no hay dudas. Musso es el portero de Copa para Simeone. Ha disputado todo el torneo y ya fue preponderante en el partido de ida al desbaratar una ocasión clara a Fermín. La defensa estaría formada por Llorente y Ruggeri por los costados y Hancko y Pubill como pareja en el eje. La sala de máquinas para Koke y Cardoso y en las alas Baena y Giuliano Simeone. En punta, para los goles, Griezmann y Julián Álvarez.

Alineación probable del Atlético contra el Barcelona

Esta es la alineación probable del Atlético para disputar el partido de vuelta de semifinales contra el Barcelona en el Camp Nou. Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Cardoso, Koke y Baena; Griezmann y Julián Álvarez.