Simeone y la remontada del Barcelona: «Es normal que haya escenarios de temor, pero estamos fantásticos»

Desemboca en Barcelona media temporada -casi tres cuartos- del Atlético. En juego el billete a una final de Copa del Rey que los rojiblancos no pisan desde 2013, cuando conquistaron el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Para repetir instancia deberán sobrevivir a un Camp Nou que sueña con remontar el 4-0 de la ida. Renta a defender, o mejor dicho, a administrar por los de Simeone.

«Nos enfrentamos a un rival muy bueno que tiene el juego que siempre hemos hablado y jugadores de gran personalidad. Está siendo uno de los equipos más competitivos en Liga y en Europa. Imaginamos el partido como lo hacemos siempre como cualquier rival. Sabemos de sus virtudes y nuestras posibilidades de hacer el partido que necesitamos hacer», inició Simeone.

Ante el Barcelona volverá a la titularidad Musso, el portero de Copa para el Cholo. Ausente en el día a día en Liga, pero presente en todo el torneo copero. «Hablaría más profundo de él. Es importante dentro del grupo y del vestuario. Tiene personalidad, energía y vitalidad para ayudar desde el lugar que le toca. Eso es más importante que lo que nos puede dar como portero», aseguró Simeone.

Con la ventaja tan amplia, el aspecto mental será clave para el Atlético. «Hablo con los jugadores como lo hacemos antes de cualquier partido importante. De lo que nos vamos a encontrar y de llevarlo a donde queremos hacer daño». Jugar este tipo de partidos es maravilloso. Cuando uno empieza la pretemporada sueña con llegar a marzo peleando por todo. Ahora estamos lejos en Liga, pero bien en Copa y Champions. Aparecen los escenarios de temor, pero estamos fantásticos en el lugar que estamos», dijo Simeone.