Tebas empieza a bombardear con correo no deseado a los usuarios de la base de datos de la Liga

Javier Tebas recrudece su campaña contra restaurantes y bares que emiten de manera ilegal el fútbol español, partidos de la Liga. La patronal ha dado uso a su amplia red de contactos para que señalen y denuncien a los bares en un nuevo arreón a su polémica medida de premiar con 50 euros a todos los anónimos que les ayuden en la caza a las IPTV. La Liga de Tebas ha dado un paso más bombardeando a todos sus usuarios con correo no deseado incitándoles a denunciar.

Según Javier Tebas y la Liga, uno de los principales problemas de la competición española es la piratería y quiere dar caza a esta. Ya salió a la luz hace semanas esta nueva campaña de la patronal, con la que ayuda e incentiva a cualquier persona que identifique que un restaurante o bar esté emitiendo partidos de la Liga sin el correspondiente logo y lo denuncie ante la Liga, a través de una plataforma que, tras contrastarlo, premia con 50 euros al denunciante.

Y es que la Liga está recibiendo presión y quejas por sus bloqueos a IP que, si bien es cierto que bloquean muchas de estas páginas ilegales que emiten fútbol en directo, también bloquean otras páginas webs completamente legales sin vinculación alguna la retransmisión del fútbol pirata.

Así, desde la Liga han iniciado una segunda campaña para dar con el mayor número posible de restaurantes y bares que emitan fútbol pirata, sin el pertinente pago de la plataforma habitual –cabe recordar que la Liga ofrece paquetes especiales para tanto bares como casinos y casas de apuestas–.

La Liga de Javier Tebas está animando ahora a sus propios usuarios, a todos aquellos que tienen en sus bases de datos, con correos electrónicos que llegan directo a la bandeja de spam, correo no deseado, para incentivar nuevamente a que se denuncien estas prácticas ilegales e informando, nuevamente, del ‘premio’ económico que conlleva señalar al infractor.

Quedan prácticamente tres meses de competición –marzo, abril y mayo– y desde la Liga, Javier Tebas busca un nuevo empujón que reactive la búsqueda de particulares sobre estos bares que acuden a la piratería para ofrecer el fútbol a sus clientes. Como se informó, las denuncias solamente serán ‘premiadas’ con 50 euros hasta un máximo de 1.000 solicitudes, por lo que los chivatazos que llegan a posterior no ofrecerá pago ninguno, aunque sí servirán para seguir con la caza de estos bares.

El Canal de Denuncias renovado está diseñado para ser accesible, rápido y sencillo. Cualquier ciudadano puede realizar una comunicación desde su teléfono móvil en cualquier momento, facilitando datos básicos sobre el local y aportando pruebas gráficas que permitan confirmar la emisión ilegal. Entre estas pruebas se incluyen imágenes del televisor donde se esté emitiendo el partido, así como fotografías del interior y de la fachada del establecimiento que ayuden a su correcta identificación.

En el nuevo correo enviado a miles de socios de la Liga se recalca que en las fotografías enviadas no puede haber personas, ni siquiera de espaldas, así como tampoco pueden aparecer datos personales de ningún tipo. El pago para los delatores estará limitado a cuatro personas por local o bar, siempre que este haya sido verificado por el equipo de la Liga. Solo se recibirán cuatro bonificaciones de 50 euros por local y si ya ha sido verificado por la Liga quedará excluido de la recompensa. Además, los denunciantes deben ser mayores de 18 años y ser residentes en España.