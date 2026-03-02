Zapatero se niega a calificar a Maduro de «dictador»: «No voy a perder mi compostura»
El ex presidente ha evitado pronunciarse respondiendo: "Maduro ejerció un poder..."
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha evitado en la comisión de investigación del Senado calificar a Nicolás Maduro de «dictador». En un principio, ha tratado de explicar su postura: «Maduro ejerció un poder…»; pero rápidamente ha sentenciado: «Yo no voy a perder mi compostura».
Así se ha pronunciado después de que el senador de Junts Eduard Pujol le preguntara por «los dictadores actuales» y por el narcodictador venezolano. Asimismo, le ha preguntado por Franco, a lo que Zapatero ha respondido: «Era un sanguinario».
El presidente de la comisión, Eloy Suárez, le ha pedido al senador de Junts en varias ocasiones que se centrara en el objeto de la comisión, que investiga el caso Koldo. «Esto no es un examen del colegio. No sé qué le pasa hoy, pero no le veo acertado con el objeto de la comisión», ha señalado.
Plus Ultra
José Luis Rodríguez Zapatero ha admitido en el Senado que cobró en torno a medio millón de su conseguidor Julio Martínez Martínez, vinculado a la compañía Plus Ultra rescatada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Sí, es una cantidad aproximada», ha confesado.
El ex presidente ha admitido haber percibido «70.000 euros brutos al año, de media», una cantidad que cotizó como autónomo, ha afirmado. Junto a ello, ha subrayado que no tiene ninguna sociedad «ni aquí ni en ningún lugar del mundo, ni en Kuala Lumpur», ha enfatizado.
El ex jefe del Ejecutivo ha relatado que «fue idea del señor Martínez -como socio mayoritario- y de otras personas montar Análisis Relevante SL y contaron conmigo para saber si sería consultor; una vez constituida, confirmé que sería consultor de la misma», ha precisado.
También ha explicado que cuando aceptó «la tarea de ser consultor», propuso que la agencia de sus «hijas hiciera las tareas de marketing y de apoyo a la sociedad y, al consultor», en este caso a él. «Esta prestación de servicio fue mi propuesta y formó parte del acuerdo», ha detallado.
Preguntado por la senadora de UPN María Caballero sobre si tuvo conocimiento de que Julio Martínez Martínez trabajaba como asesor para Plus Ultra, Zapatero ha admitido que su amigo se lo comentó en «alguna ocasión», si bien el ex inquilino de la Moncloa ha esgrimido que él nunca ha tenido relación con Plus Ultra de ningún tipo, «ni nadie» le ha pedido nada para Plus Ultra «jamás».