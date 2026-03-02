El PP se mofa de Sánchez: «Sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp»

El Partido Popular ha afeado a Pedro Sánchez su sintonía con el régimen iraní de los ayatolás. También con el detenido líder del chavismo en Venezuela, Nicolás Maduro. Ambos, según han recordado los populares, han sido algunos de sus mayores aliados internacionales. Según Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, «sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp».

«No vamos a estar nunca con un régimen que ha pisoteado la dignidad de las mujeres, que ha encerrado a las mujeres bajo un burka y que, en las últimas manifestaciones de la oposición, mataron a 38.000 personas», ha expresado. En este sentido, Fúnez ha recordado que el PP siempre estará del lado de las «democracias liberales y nunca con el terror» de regímenes como el de Irán.

A la salida del Comité de Dirección Nacional del partido en Génova, la vicesecretaria del PP ha reseñado que el mensaje de los suyos «se adhiere al mensaje que ha lanzado la Unión Europea» y que se centra en los «esfuerzos diplomáticos» para poner fin al conflicto. «La seguridad global exige responsabilidad y límites claros frente a quienes socavan la libertad» de las personas.

Fúnez, que ha criticado que el líder socialista del Gobierno esté manteniendo al margen al principal partido de la oposición de las negociaciones e informaciones que, desde el ámbito de la política exterior, se están llevando a cabo. En este sentido, ha reprochado duramente que haya sido precisamente Sánchez quien se haya enorgullecido en ocasiones pasadas de su apoyo manifiesto por regímenes como el de Irán.

Desde el PP, además, han evidenciado a Sánchez y sus socios. A su juicio de Fúnez, «algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez, algo falla cuando organizaciones terroristas aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez». «España debe estar, sin matices, junto a las democracias liberales», ha manifestado la propia dirigente del PP.

«Con el conflicto que se ha generado y se ha desencadenado en Irán, España debe ir con sus socios», ha asegurado. Con todo, ha destacado que, en contra de lo que hace el presidente Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP «está con las democracias liberales». «Sánchez parece estar atrapado por sus socios», ha destacado Fúnez.»Sin Maduro y sin ps ayatolás se le está vacíanos el grupo de WhatsApp», ha proseguido la diputada popular.