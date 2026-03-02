El arranque de marzo y la llegada de la primavera climatológica han traído bajo el brazo un cambio radical de tiempo que pone en jaque el comienzo de Las Fallas en la Comunidad Valenciana. La responsable de este vuelco es la borrasca Regina, un sistema de bajas presiones que se mueve entre el golfo de Cádiz y Baleares y que, en combinación con una bolsa de aire frío, va a instaurar un clásico temporal de levante en toda la fachada mediterránea.

La situación no es para tomarla a broma. Según los últimos modelos europeos, la inestabilidad será la tónica dominante durante toda la semana, con el riesgo añadido de que la borrasca termine evolucionando hacia una DANA entre el miércoles y el jueves, complicando aún más el panorama meteorológico en la región.

Lluvia de barro y acumulados récord en el interior

Uno de los fenómenos más molestos de este episodio será la presencia de polvo sahariano. La posición de Regina impulsará una lengua de calima que provocará que las primeras lluvias, previstas con mayor intensidad a partir de la noche de este lunes, lleguen acompañadas de barro.

En cuanto a las cantidades de agua, el mapa de alertas se tiñe de rojo especialmente en el interior. Aunque el litoral recibirá precipitaciones, el flujo de noreste (gregal) hará que las nubes choquen contra las sierras, descargando con fuerza en las siguientes zonas:

Provincia de Valencia : La Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés, la Costera, la Ribera Alta y el interior de la Safor.

: La Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés, la Costera, la Ribera Alta y el interior de la Safor. Provincia de Alicante: L’Alcoià, el Comtat y el interior de la Marina Alta.

En estos puntos se espera que se superen con facilidad los 100 l/m², pudiendo alcanzar puntualmente los 150 o 200 litros en las zonas mejor expuestas a los vientos húmedos.

🔴 #ÚltimaHora Una borrasca fría 🌀 dejará lluvias en gran parte de España durante la próxima semana: en algunas provincias caerán más de 100 l/m2 💦. 👇 El análisis de Duncan Wingen: https://t.co/k9QM3daBQr pic.twitter.com/Id2u4VqO7i — Meteored España (@MeteoredES) March 1, 2026

Temporal marítimo y nieve para cerrar la semana

El temporal no sólo se quedará en tierra firme. La fuerza del viento de levante provocará un fuerte oleaje y temporal de mar en toda la costa valenciana durante la primera mitad de la semana, dificultando las actividades náuticas y afectando a los paseos marítimos.

De cara al fin de semana, la incertidumbre aumenta. Si la bolsa de aire frío es absorbida por un nuevo frente gélido, las temperaturas podrían desplomarse lo suficiente como para ver nevadas en las cotas más altas de la Comunidad.

Por ahora, la persistencia de la lluvia será el mayor desafío para los valencianos, que miran de reojo la evolución del tiempo ante el comienzo de Las Fallas.