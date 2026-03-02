Ex convicto, posesión de cocaína, más de una veintena de mochilas con cámaras robadas, falsificación documental y denuncias por agresiones; estos son algunos de los antecedentes del matrimonio magrebí okupa de Juan Carlos. El propietario de la vivienda descubrió quiénes eran sus okupas tras cambiar la cerradura cuando no se encontraban en ella y encontró el dosier delictivo del matrimonio okupa.

Juan Carlos perdió su casa el día que el matrimonio magrebí que vivía sus espaldas en un piso que tenía en alquiler. Tras una larga lucha para recuperar su casa y cambiar la cerradura y limpiar la casa descubrió la verdadera vida delictiva de sus okupas.

«Los okupas me dejaron la casa destrozada y sucia. Cuando me puse a recoger descubrí que los okupas guardaban en los armarios documentos policiales con sus antecedentes penales y un billete de un dólar con restos de cocaína», relata Juan Carlos a OKDIARIO. Cuando el propietario comenzó a recoger la casa descubrió la vida delictiva de sus okupas.

Él entró a España con un certificado de refugiado político y con nacionalidad iraquí. La realidad es que este delincuente nació en Marruecos y cuando llegó a Melilla consiguió falsificar el certificado para poder entrar en nuestro país de forma legal y tener sus papeles en regla.

La Brigada de Extranjería y Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, certificó erróneamente que el okupa magrebí era nacido en Irak y que su situación en nuestro país era «regular» debido a que entró como refugiado político.

La solicitud de asilo se realiza en las Oficinas de Asilo y Refugio, puestos fronterizos, o comisarías de policía, sólo se necesita una cita previa para iniciar el proceso administrativo.

Según los documentos encontrados en el piso de Juan Carlos y consultados por OKDIARIO, el okupa llegó a Melilla en 2019 con una identidad falsa, atravesó la península hasta llegar a Valencia donde vivió y delinquió.

Tras vivir un tiempo en nuestro país comienza a delinquir, principalmente robos en viviendas. En 2022, el Juzgado de Instrucción Nº16 condenó al individuo a dos años de prisión en Picasent por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada. Como el robo en unas caravanas.

En 2022, el okupa marroquí tuvo varios procesos judiciales por denuncias de su esposa por maltrato a través del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº8, por delitos de lesiones leves. Las denuncias de su esposa por violencia se alargan hasta casi 2024.

Ex convicto en la cárcel de Picasent

La mujer del okupa no es ajena a la delincuencia de su marido. A pesar de que ella no participó en robos tiene dos procesos judiciales abiertos por agresiones. La primera denuncia es por agredir a la portera de su edificio. La mujer, presuntamente, en estado de embriaguez exigió a la víctima cargarle el teléfono móvil. Tras la negativa, intentó asfixiar a la mujer con sus propias manos. Al escuchar los gritos, los vecinos fueron a socorrer a la portera del edificio e incluso «llamaron al marido magrebí para que frenara a su mujer.

Las agresiones por parte de esta mujer son casi su pan de cada día. También agredió a una mujer que trabajaba en un bingo de Valencia. Entre los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la mujer se intentó suicidar a principios de diciembre de 2025, motivada por la depresión, la dependencia a la bebida y sustancias tóxicas. Tras conseguir recuperar la vivienda, el propietario encontró el historial delictivo del matrimonio magrebí y billetes de un dólar con restos de cocaína.

Durante la carrera delictiva plagada de robos y hurtos del okupa marroquí, llegó a esconder en casa de Juan Carlos hasta veinte y siete mochilas con cámaras de fotos: «Cuando descubrí tal cantidad de cámaras de fotos en las mochilas pensé o es un adicto al turismo o son robadas. En una de las cámaras hay imágenes de una boda, al verlo las llevé directamente a la Policía para intentar encontrar a su dueño. Es una pena que se pierda un recuerdo tan bonito por estos impresentables», sentencia el propietario de la vivienda.

El Juzgado de lo Penal nº23 de Madrid citó al individuo el pasado enero de 2024 en calidad de acusado por un delito de falsificación de documentos públicos. Posteriormente, se traslada a vivir en Valencia, donde continúa delinquiendo.