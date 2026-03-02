Ni Nike ni Adidas: las zapatillas inspiradas en ‘Los Bridgerton’ que están causando furor en España

Ni Nike ni Adidas. En un mercado dominado históricamente por las grandes marcas deportivas, una propuesta inesperada está ganando protagonismo en España y colándose en armarios y conversaciones. Se trata de unas zapatillas que han conseguido algo poco habitual, convertirse en objeto de deseo gracias a una estética claramente inspirada en el universo romántico y elegante de Los Bridgerton. Una mezcla de moda urbana y guiños clásicos que está marcando tendencia y demostrando que el público busca algo más que rendimiento o logos reconocibles.

Las responsables de este fenómeno son las Bridge Satin Brown, un modelo de la marca española Hoff, que ha sabido interpretar como pocas el auge del llamado regencycore, una corriente estética que recupera el romanticismo y los tonos suaves adaptándolos a un contexto contemporáneo. Aunque no existe una colaboración oficial con la serie, la conexión visual es evidente: colores cálidos, acabados satinados y una elegancia discreta que recuerda a los salones, bailes y paseos aristocráticos que han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo a través de Netflix.

Lo curioso es que estas zapatillas no se han hecho virales por una gran campaña publicitaria, sino por el boca a boca en las redes sociales. Influencers, creadoras de contenido y usuarias anónimas han comenzado a compartir looks en los que combinan estas sneakers con faldas vaporosas, vaqueros rectos, blusas románticas o incluso trajes más formales, demostrando que el calzado deportivo también puede jugar en el terreno de la sofisticación. La clave es la comodidad, el diseño cuidado y un punto diferente frente a la estética deportiva que imponen otras marcas, además de su relación con Los Bridgerton.

Las Hoff que recuerdan a Los Bridgerton

En España, el fenómeno ha calado especialmente entre un público joven-adulto que busca diferenciarse y que ya no siente la necesidad de vestir siempre con las mismas referencias. Frente a la omnipresencia de Nike o Adidas, estas zapatillas representan una alternativa con más personalidad y con un discurso estético más emocional. No se trata solo de calzado, sino de una forma de expresar gusto por los detalles y por piezas que cuentan algo. Cada vez más personas priorizan el diseño, la historia detrás del producto y la sensación de exclusividad, incluso cuando se trata de zapatillas pensadas para el día a día. Su precio de 150 euros no ha sido un freno para una clientela dispuesta a invertir en un producto reconocible y alineado con las tendencias del momento. De hecho, algunas tallas han llegado a agotarse.

Para la marca, este éxito supone una confirmación de que existe espacio para propuestas que no siguen los códigos clásicos del deporte. Hoff ha apostado por un diseño que mezcla referencias artísticas, viajes y estilos históricos, y el resultado está conectando con una generación que consume moda y entretenimiento de forma transversal. Series, redes sociales y estilo personal se entrelazan en un mismo ecosistema donde una zapatilla puede ser tan influyente como un personaje de ficción. El furor por estas zapatillas demuestra que el mercado está cambiando y la marca española Hoff ha dado en el clavo.