El atleta Kevaughn Goldson, asesinado por su novia tras descubrir que le ponía los cuernos

Conmoción por la muerte del joven atleta Kevaughn Goldson, un velocista jamaicano de 23 años que perdió la vida tras ser apuñalado en un episodio violento ocurrido en Estados Unidos. El suceso, que rápidamente ha dado la vuelta al mundo, tuvo lugar en una vivienda cercana al campus de la Lincoln University, donde Goldson estudiaba y competía como parte del equipo de atletismo. Según las investigaciones preliminares, la principal sospechosa del homicidio es su novia, Denita Jackson, también atleta y estudiante del mismo centro, lo que ha añadido aún más impacto a una historia ya de por sí trágica.

De acuerdo con la información facilitada por la policía, los hechos ocurrieron de madrugada, cuando la joven regresó al domicilio que compartía con Denita Goldson. Al entrar en la vivienda, lo habría encontrado en una habitación con otra mujer, una compañera de piso, situación que derivó en una fuerte discusión. Siempre según la versión recogida en el informe policial, la conversación fue subiendo de tono hasta transformarse en un enfrentamiento físico. La joven declaró que Kevaughn Goldson la habría golpeado y que llegó incluso a intentar estrangularla, motivo por el que cogió un cuchillo que estaba debajo de la cama y lo utilizó para defenderse.

El resultado fue fatal. El atleta recibió dos puñaladas, una en el pecho y otra en la espalda, heridas que provocaron una rápida intervención de los servicios de emergencia. Kevaughn Goldson fue trasladado de urgencia a un hospital cercano y posteriormente evacuado en helicóptero a un centro médico de mayor nivel, pero los esfuerzos de los sanitarios no fueron suficientes y el joven falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones. La escena dejó conmocionados a los que conocían a la pareja y en el entorno universitario, donde ambos eran figuras conocidas por su rendimiento deportivo.

Luto por Kevaughn Goldson

Las autoridades han imputado a Denita Jackson por homicidio en segundo grado y otros cargos relacionados con el uso de un arma blanca. Actualmente permanece detenida de forma preventiva mientras continúa la investigación para aclarar exactamente cómo se desarrollaron los hechos y determinar si la versión de defensa propia puede sostenerse ante un tribunal. La policía sigue recopilando testimonios y pruebas, consciente de la complejidad del caso y de la atención mediática que ha generado.

Desde la universidad se emitió un comunicado expresando el profundo pesar por la muerte de uno de sus estudiantes y atletas, destacando el impacto y el dolor que supone una tragedia de este tipo. Compañeros de equipo, entrenadores y amigos han recordado a Kevaughn Goldson como un joven disciplinado, con talento y con un futuro prometedor tanto en el deporte como fuera de las pistas.