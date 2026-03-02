No peligra el debut de Fernando Alonso y Carlos Sainz en Australia

El GP de Australia hace un llamamiento a la calma tras el conflicto en Irán, lo que ha afectado a los vuelos que se dirigen a tierras australianas. Zonas involucradas como Qatar o Emiratos Árabes Unidos, lugares de tránsito en los desplazamientos hacia Asia y Oceanía, han sufrido numerosas cancelaciones. Sin embargo, desde la organización del Gran Premio de Australia han asegurado que la gran mayoría del paddock tomarán rutas alternativas y estarán en el estreno del Mundial de F1. Por tanto, el debut de Fernando Alonso y Carlos Sainz este fin de semana en Australia no corre peligro en estos momentos.

El campeonato de Fórmula 1 dará comienzo el viernes 6 de marzo con la celebración de los primeros entrenamientos libres en el histórico trazado australiano de Albert Park. Los equipos y trabajadores de la Fórmula 1 acuden con antelación a la cita, una previsión aún mayor al tratarse de un largo desplazamiento hacia Australia. Las factorías de los equipos se sitúan en suelo europeo, y en sus rutas habituales sobrevuelan el espacio aéreo de zonas afectadas en las últimas horas por el conflicto con Irán, como Qatar o EAU. «Estamos realmente seguros de que no habrá ningún impacto», ha señalado el director del GP de Australia, Travis Auld.

Las dificultades en los desplazamientos por el bloqueo del espacio aéreo de varios países de Oriente Medio había generado incertidumbre sobre la celebración del primer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2026. Desde la propia prueba han pedido tranquilidad y han asegurado que, salvo mayores complicaciones, el ‘Gran Circo’ iniciará el campeonato con normalidad. «La Fórmula 1 se encarga de los equipos, los pilotos y todo el personal que se necesita, que son bastantes. Tengo entendido que todo está listo y que todo el mundo estará preparado para la carrera. Los aficionados no notarán ninguna diferencia», ha confirmado Travis Auld en declaraciones a la cadena australiana Channel Nine.

La F1 ha ido un paso más allá para garantizar la celebración del GP de Australia de este fin de semana. El propio director de la carrera australiana ha desvelado que la Fórmula 1 ha fletado tres aviones para asegurar el desplazamiento de 500 de sus 1.000 empleados. El inicio del campeonato automovilístico por excelencia, con la presencia de nombres como Max Verstappen, Fernando Alonso, Carlos Sainz o Lewis Hamilton en el debut en 2026, parece asegurado salvo que se produzca una escalada del conflicto.

El GP de Baréin, en peligro

Más allá del estreno del Mundial en el GP de Australia, la Fórmula 1 observa con atención el conflicto en el Golfo Pérsico con vistas a la celebración de la prueba en Baréin. El sábado 28 de febrero, un misil iraní impactó a pocos kilómetros del trazado de Sakhir, sin causar daños. El calendario de la Fórmula 1 prevé la disputa del GP de Baréin en apenas un mes, entre el 10 y el 12 de abril. El país asiático está enclavado en una posición geográfica en la que el conflicto le toca muy de cerca, ya que sólo el Golfo Pérsico le separa de Irán y hace frontera con Qatar.