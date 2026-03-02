El enganchón viral de un jugador de pádel: «Se fue para que no lo bombardeasen a impuestos y lo bombardean a misiles»
Javi Garrido recibe duras críticas por irse a Dubai ahora que no puede salir del país
Varios usuarios en las redes sociales cargan contra el jugador profesional de pádel
"Gracias a Dios estamos a salvo en el pais más seguro del mundo, de 165 misiles que venían han destruido 152"
El mundo del deporte también mira a Dubai con un ojo y a Irán con otro. En la ciudad de Emiratos Árabes se jugó el torneo ATP 500 que levantó Medvedev poco antes del bombardeo conjunto entre Israel y Estados Unidos a Irán y la posterior respuesta del país del golfo pérsico. La misma pasó por bombardear las bases militares estadounidense en Oriente Miedo, con la mayoría de ellas situadas cerca a Dubai, donde por ejemplo también residen varios jugadores profesionales de pádel, como es el caso del español Javi Garrido.
El cordobés anunció hace unos meses que se mudaba a Emiratos Árabes para centrarse en sus entrenamientos de cara a esta temporada, y en aquel momento recibió algunas críticas porque muchos entendían que se iba de España para no pagar impuestos en su país. Ahora, en un momento de incertidumbre y con cierta preocupación por no poder salir de Dubai hasta el momento, algunos aficionados también le han criticado, y Javi Garrido no ha dudado en responder a través de sus redes sociales.
«Hola a todos, gracias por todos los mensajes y por la preocupación. Actualmente me encuentro en Dubái junto a mi novia y mi entrenador. Estamos bien y a salvo, pero también preocupados. La situación aquí genera bastante incertidumbre y, aunque intentamos mantener la calma, tenemos ganas de irnos lo antes posible. Estamos pendientes de todo y organizándonos para poder salir cuanto antes. Gracias de verdad por estar ahí. Os iremos contando cualquier novedad», comenzó diciendo Javi Garrido.
Hola Salva,
Como bien dije hace 6 horas, estoy deseando de salir del país para poder ir a competir a Gijón. Como dije hace 2 horas, gracias a Dios estamos a salvo en el pais más seguro del mundo, de 165 misiles que venían han destruido 152.
A ver si el cateto vas a ser tú😉 https://t.co/7DxQKenfJu
— Javi Garrido (@javigarrido10) March 1, 2026
Y es que, pese a los muchos mensajes de ánimo, también le llegan respuestas de muy mal gusto. «Se fue para que no lo bombardeasen a impuestos y ahora lo bombardean a misiles jajajaa pero como es tan cateto, hace seis horas dice que esta deseando salir de allí y hace dos horas dice que es el país mas seguro del mundo», le contestaba un usuario en X (antes Twitter). El cordobés no dudó en responderle: «Hola Salva, como bien dije hace 6 horas, estoy deseando de salir del país para poder ir a competir a Gijón. Como dije hace 2 horas, gracias a Dios estamos a salvo en el pais más seguro del mundo, de 165 misiles que venían han destruido 152. A ver si el cateto vas a ser tú».
Otro usuario fue todavía más duro: «Te jodes, te piraste allí hace dos meses en busca de millones y ahora te encuentras en una guerra cruzada… Es lo que hay». Javi Garrido también le contestó, esta vez con unos emoticonos de manera irónica, sorprendido quizás de que muchos se alegren de lo que está pasando simplemente por decidir mudarse a otro país para continuar con su carrera desde allí.
Gracias a todos por preocuparos.
Por el momento, estamos bien🙏🏽🩷 pic.twitter.com/uuXe4xKq3U
— Javi Garrido (@javigarrido10) March 1, 2026
