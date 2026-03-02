Moeve aprueba la inversión de 1.000 millones que arrancará su Valle del Hidrógeno Verde

Moeve ha aprobado la decisión final de inversión para poner en marcha su Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, un proyecto que, en su primera fase, conllevará una inversión global de más de 1.000 millones de euros y que cuenta con la participación de dos socios minoritarios.

Estos son el gigante de renovables de Abu Dabi Masdar y Enalter, participada por Enagás Renovable, según han confirmado a EFE fuentes de la compañía respecto a la información adelantada este lunes por los periódicos especializados Financial Times (FT) y Expansión.

Esta primera fase, bautizada como Proyecto Onuba, supone una inversión de 1.000 millones de euros, y estará localizada en La Rábida, la instalación industrial que Moeve tiene en la localidad onubense de Palos de la Frontera.

A tenor de esta información, Moeve tendrá el 51 % de la primera fase, mientras que el resto se lo repartirán Masdar, en su primer gran proyecto de hidrógeno en Europa, y Enalter, participada por Enagás Renovable (en la que participan Enagás y Pontegadea, la sociedad de inversión del fundador de Inditex, Amancio Ortega).

En diciembre de 2022, la energética, anunció que invertiría 5.000 millones de euros en su Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, en los parques energéticos de San Roque (Cádiz) y Palos de la Frontera (Huelva), para liderar la producción de ese tipo de combustible en Europa.

La firma avanzó entonces que el proyecto, que es la iniciativa más ambiciosa del sector en España y una de las más importantes a nivel europeo, generaría 10.000 puestos de trabajo, mil de ellos directos, además de dinamizar la actividad de 400 pymes y autónomos.

La meta es producir 300.000 toneladas al año, el 50 % que se espera generar en España en 2030, para impulsar la descarbonización de sus parques energéticos, en los que la compañía generará biocombustibles avanzados para la aviación (SAF), el transporte marítimo y terrestre pesado.