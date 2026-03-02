«El pasado año no se batió ningún récord de días fríos en la España peninsular. Ni el anterior. Ni el anterior a ése. Nos tenemos que remontar a abril de 2022 para tener un registro de récord de días fríos en nuestro país», refleja la AEMET en su blog como alerta de que estamos viviendo un periodo climático anómalo.

Los datos de récords de días fríos y la constancia del cambio climático son los factores que reflejan un fenómeno en España desde hace años. El blog de la agencia meteorológica se hace eco del análisis científico de Meteoclimática, iniciativa del CREAF.

Sentencian que desde abril de 2022, ningún día ha registrado una temperatura media lo suficientemente baja como para superar o igualar las marcas históricas previas para esa misma fecha.

Calentamiento global

Así lo recoge un análisis de Meteoclimática, proyecto de datos del CREAF basado en registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que revela cómo el calentamiento global está alterando de forma estructural la estadística climática del país.

El informe concluye que 2025 ha sido el tercer año consecutivo sin ningún récord de días fríos en la España peninsular, algo que no tiene precedente desde que existen registros instrumentales. En un clima estacionario, sin influencia del calentamiento global, deberían haberse producido en torno a cinco nuevas marcas de frío por año, es decir, al menos 15 en ese periodo. Sólo se han contabilizado dos en todo el intervalo, los dos últimos el 2 y 3 de abril de 2022, coincidiendo con un episodio de heladas primaverales tardías.

Tres décadas de caída

La relación entre los récords de días fríos y el cambio climático no es nueva, sino que lleva décadas consolidándose. En los años setenta (1971-1980), España registraba de media 24,1 nuevas marcas anuales de frío, por encima de las 13,9 que el modelo teórico esperaba.

En la siguiente década (1981-1990) ya se anotaron sólo 7 récords frente a los 10 teóricos. La cifra continuó descendiendo: 5,1 récords en la década 1991-2000, 4,9 entre 2001 y 2010, y 1,4 en el periodo 2011-2020, muy por debajo de los 5,49 esperados.

El patrón se agudiza en los últimos años. Entre 2016 y 2025, los récords de días fríos relacionados con el cambio climático suman sólo siete en toda la década, frente a los más de 50 teóricos. La desviación entre los valores esperados y los reales evidencia que el fenómeno no responde únicamente a la evolución estadística natural de los registros, sino a un desplazamiento hacia arriba de las temperaturas.

La temperatura sube en todos los meses

Según datos de la AEMET, las temperaturas en España han aumentado a un ritmo de aproximadamente 0,2 °C por década entre 1961 y 2018. Este calentamiento se ha concentrado especialmente en los meses de invierno de la última década: entre 2016 y 2025, la anomalía media de las temperaturas mínimas invernales fue de 0,66 °C sobre la media del periodo de referencia 1991-2020. En la década anterior (2006-2015) la anomalía fue de tan sólo 0,1 °C, y entre 1996 y 2005 fue negativa, de -0,08 °C.

Esta evolución sitúa los récords de días fríos y el cambio climático en una relación cada vez más desequilibrada: desde 2019, todos los inviernos han presentado anomalías positivas en las temperaturas mínimas, lo que hace prácticamente imposible que se batan nuevas marcas por bajas temperaturas.

100 récords de calor por dos de frío

El contraste con los récords de calor es llamativo. Mientras que entre abril de 2022 y 2025 se registraron sólo dos récords de días fríos en España, en ese mismo periodo se anotaron 100 nuevas marcas de calor: 44 en 2023 —el año más extremo de la serie—, 31 en 2024 y 25 en 2025. En la última década, los récords de días cálidos fueron unas 30 veces más numerosos que los de días fríos.

Este fenómeno no es exclusivo de España. Una revisión publicada en 2025 en Nature Reviews Earth & Environment indica que, a nivel global, la probabilidad de que se produzca un nuevo récord de frío representa sólo entre un 20% y un 40% de lo que cabría esperar en un clima estacionario. Para los récords de calor, en cambio, la probabilidad es entre 3 y 3,5 veces mayor que en ausencia de cambio climático.

Tendencia irreversible

El análisis de Meteoclimática advierte de que la tendencia se acelerará. Bajo escenarios de emisiones medias, se estima que para 2040 los récords por altas temperaturas serán 12 veces más frecuentes que los de bajas. Las condiciones climáticas en Europa harán que, para las últimas décadas del siglo XXI, batir un récord de frío en el continente sea un hecho excepcional.

La metodología empleada por la AEMET define estos récords de días fríos en España a partir de la temperatura media diaria del conjunto de la España peninsular desde 1950, no de las efemérides de máximas y mínimas de estaciones individuales. Cuando esa temperatura media supera o iguala cualquier valor previo para esa misma fecha del calendario, se contabiliza un récord cálido; cuando es la más baja registrada, se trata de un récord frío.