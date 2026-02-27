Iberdrola ha regresado a los mercados de capitales con la colocación de un bono híbrido verde de 600 millones de euros, en una operación que le ha permitido lograr la prima más baja de la historia para un emisor español.

La energética presidida por Ignacio Galán comunicó la emisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en una jornada que reflejó la plena confianza de los grandes inversores institucionales en el grupo.

Se trata de la primera operación pública de Iberdrola en el mercado en lo que va de 2026, y supone un hito en la financiación sostenible corporativa en España. La acogida entre los inversores fue excepcional: la demanda total superó los 5.000 millones de euros, multiplicando por más de ocho veces el importe finalmente colocado.

Un total de 280 inversores internacionales cualificados participaron en el proceso, lo que permitió a Iberdrola ajustar significativamente las condiciones iniciales de la emisión. La amplitud del libro de órdenes pone de manifiesto el elevado apetito del mercado por los activos del grupo energético.

Demanda récord

El bono obtuvo un cupón del 3,95%, situado por debajo de la referencia teórica que marcan sus propios bonos en el mercado secundario. Iberdrola cerró así la prima más baja jamás registrada por un emisor español en este tipo de instrumento, consolidando su posición como referente o best in class en los mercados de deuda europeos.

El resultado llegó justo un día después de que el grupo presentara sus resultados del ejercicio 2025 con un beneficio neto récord de 6.285 millones de euros, lo que reforzó la confianza de los inversores antes del cierre del libro.

La distribución geográfica de la colocación refleja el alcance internacional de la operación: el Reino Unido absorbió el 27% del importe, seguido por Francia (24%) y Alemania (14%), mientras que España representó el 10% junto a Países Bajos y Luxemburgo, e Italia sumó el 5%.

En total, ocho bancos de primer nivel participaron como entidades colocadoras: BNP, HSBC, Unicredit, BBVA, Santander, Natixis, SMBC y Commerzbank. La estructura sindical internacional garantizó un acceso eficiente y ordenado a los inversores de todas las geografías representadas en la operación.

Inversores globales

El sello verde de la emisión contribuyó decisivamente a la demanda: más del 62% de los participantes son fondos con criterios de inversión sostenible. El bono híbrido verde de Iberdrola cumple tanto con los Principios de los Bonos Verdes de ICMA como con el nuevo Estándar Europeo de Bonos Verdes «Verde UE». Este doble certificado refuerza el compromiso de la compañía con la financiación responsable y la transición hacia un modelo energético descarbonizado.

La operación responde a un objetivo estratégico concreto: refinanciar un bono híbrido verde con vencimiento a finales de abril de 2026. Con ello, el volumen total de híbridos en el balance de Iberdrola se mantiene estable en 8.250 millones de euros, tal como se comprometió la compañía durante el reciente Capital Markets Day celebrado en Londres. El nuevo instrumento es de naturaleza perpetua, aunque incluye una opción de recompra a la par ejercitable a partir de diciembre de 2032.

Estrategia financiera

Los bonos híbridos reciben un tratamiento singular en la metodología de las principales agencias de rating: computan como capital en un 50%, lo que permite a Iberdrola mantener sus calificaciones crediticias sin incrementar su deuda neta.

La última emisión de este tipo de instrumento por parte de la compañía databa de noviembre de 2024, con un cupón del 4,247%, sensiblemente superior al ahora conseguido. La diferencia de más de 30 puntos básicos refleja tanto la mejora de las condiciones de mercado como la creciente solidez financiera del grupo ante los inversores.

Ventana estratégica

Iberdrola aprovechó una ventana estratégica para lanzar la operación, con los costes de financiación en mínimos anuales y anticipándose a una posible oleada de nueva oferta competidora prevista para las semanas siguientes.

La presentación de resultados el día anterior actuó como catalizador para acceder al mercado en el momento óptimo, con la máxima visibilidad del grupo ante la comunidad inversora internacional.

Con 135.000 millones de euros de capitalización bursátil y una plantilla de 45.400 empleados, la mayor eléctrica de Europa confirma con este bono híbrido verde el respaldo de los grandes fondos globales a su estrategia renovable.